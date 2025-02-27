Tuyển Kiến trúc sư công ty cổ phần tư vấn thiết kế kết cấu việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tòa nhà vinashin - Trần Thủ Độ - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên ý tưởng, phát triển ý tưởng thiết kế Kiến trúc

- Thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công , biệt thự, nhà phố, chung cư, nhà ở dân dụng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành thiết kế các trường đào tạo kiến trúc và nội thất

- Biết sử dụng các phần mềm Autocad, 3Dmax, Photoshop, Sketchup, revit... là một lợi thế

- Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên

Quyền lợi:

- Mức lương theo thỏa thuận

- Thưởng nghĩ lễ, tết theo quy định nhà nước

- Lương tháng 13

- Thời gian : Làm từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7-CN nghỉ

- Môi trường làm việc thân thiện trẻ trung và nhiệt huyết

Tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế kết cấu việt Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế kết cấu việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.