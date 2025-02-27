Tuyển Kiến trúc sư công ty cổ phần tư vấn thiết kế kết cấu việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế kết cấu việt
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: tòa nhà vinashin
- Trần Thủ Độ
- Hoàng Liệt
- Hoàng Mai
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lên ý tưởng, phát triển ý tưởng thiết kế Kiến trúc
- Thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công , biệt thự, nhà phố, chung cư, nhà ở dân dụng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành thiết kế các trường đào tạo kiến trúc và nội thất
- Biết sử dụng các phần mềm Autocad, 3Dmax, Photoshop, Sketchup, revit... là một lợi thế
- Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên
Quyền lợi:
- Mức lương theo thỏa thuận
- Thưởng nghĩ lễ, tết theo quy định nhà nước
- Lương tháng 13
- Thời gian : Làm từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7-CN nghỉ
- Môi trường làm việc thân thiện trẻ trung và nhiệt huyết
Tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế kết cấu việt Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế kết cấu việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
