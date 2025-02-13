Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Mega D&C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu

Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Mega D&C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu

Công Ty TNHH Mega D&C
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công Ty TNHH Mega D&C

Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công Ty TNHH Mega D&C

Mức lương
18 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 45 đường số 2, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, TPHCM

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

• Phụ trách các công việc theo sự phân công của Ban Quản lý
• Tư vấn, thực hiện báo giá và lập hợp đồng cung cấp cho khách hàng các sản phẩm bơm diesel, bơm điện mà công ty cung cấp.
• Chăm sóc khách hàng sau bán hàng để đảm bảo khách hàng hài lòng và nhớ đến sản phẩm mà công ty đã cung cấp.
• Xây dựng các tài liệu kỹ thuật:
+ Hướng dẫn khách hàng thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế phụ tùng của bơm khi phát sinh hư hỏng (tiếp nhận thông tin để sắp xếp đội sửa chữa của công ty thực hiện công việc)
+ Thực hiện các báo cáo kỹ thuật theo yêu cầu của cấp trên.
+ Đề xuất các giải pháp cải tiến sản phẩm (nếu có)
• Quản lý, triển khai các công việc liên quan đến các dự án: Trạm bơm, nhà máy cấp nước…
• Chuẩn bị tài liệu cho dự án: tính toán công suất để lựa chọn máy bơm phù hợp theo yêu cầu của từng dự án.
• Quản lý và triển khai dự án tại công trường: công tác chuẩn bị và triển khai lắp đặt, làm việc với Chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và các nhà thầu phụ…
• Làm hồ sơ nghiệm thu, hoàn công...Chuẩn bị các tài liệu hướng dẫn vận hành, đào tạo và chuyển giao công nghệ
• Khảo sát, lên phương án kỹ thuật, báo giá máy bơm và thiết bị cơ khí

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Mega D&C Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Mega D&C

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Mega D&C

Công Ty TNHH Mega D&C

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 45 đường số 2, phường Trường Thọ, Thủ Đức, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

