Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH DSP KOREA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH DSP KOREA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH DSP KOREA
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
CÔNG TY TNHH DSP KOREA

Kỹ sư cơ khí

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY TNHH DSP KOREA

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Đường số 4, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Vận hành máy móc và giám sát quá trình sản xuất, lắp ráp sản phẩm.
- Kiểm soát và vận hành vật tư theo kế hoạch sản xuất.
- Quản lý thiết bị trong toàn nhà máy, nhận bàn giao thiết bị, tiếp nhận quy trình công nghệ khi có thiết bị
mới.
- Nghiên cứu và đưa ra những đề xuất cải tiến hoạt động của các máy móc, thiết bị để nâng cao hiệu quả
sản xuất.
- Bảo trì, sửa chữa và giải quyết các sự cố máy móc thiết bị trong nhà máy

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí, cơ khí chế tạo.
- Ưu tiên đã làm trong ngành kết cấu thép, hiểu biết sơ tiếng anh.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH DSP KOREA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo kinh nghiệm sẽ được phỏng vấn
-Tham gia BHXH.
- Thưởng lễ, tết, tháng 13 và tăng lương theo năng lực.
- Cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DSP KOREA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DSP KOREA

CÔNG TY TNHH DSP KOREA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà Thanh Long, 456 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-co-khi-thu-nhap-15-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job217264
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DSP KOREA
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH DSP KOREA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long
Hạn nộp: 11/09/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÂU LẠC
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÂU LẠC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÂU LẠC
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA
Hạn nộp: 07/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CROPTEX
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CROPTEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CROPTEX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN NGHĨA MIỀN NAM
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN NGHĨA MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN NGHĨA MIỀN NAM
Hạn nộp: 27/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghiệp Nặng BUMHAN VINA (Tên Cũ DOOSAN VINA Hai Phong)
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Công Nghiệp Nặng BUMHAN VINA (Tên Cũ DOOSAN VINA Hai Phong) làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghiệp Nặng BUMHAN VINA (Tên Cũ DOOSAN VINA Hai Phong)
Hạn nộp: 30/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS
Hạn nộp: 31/08/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Hạn nộp: 12/10/2025
Nam Định Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Thanh Hóa Còn 45 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM
Hạn nộp: 02/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Việt Nam Tickets
Tuyển UI/UX Designer Công ty CP Việt Nam Tickets làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty CP Việt Nam Tickets
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long
Hạn nộp: 11/09/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÂU LẠC
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÂU LẠC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÂU LẠC
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA
Hạn nộp: 07/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CROPTEX
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CROPTEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CROPTEX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN NGHĨA MIỀN NAM
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN NGHĨA MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN NGHĨA MIỀN NAM
Hạn nộp: 27/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghiệp Nặng BUMHAN VINA (Tên Cũ DOOSAN VINA Hai Phong)
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Công Nghiệp Nặng BUMHAN VINA (Tên Cũ DOOSAN VINA Hai Phong) làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghiệp Nặng BUMHAN VINA (Tên Cũ DOOSAN VINA Hai Phong)
Hạn nộp: 30/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS
Hạn nộp: 31/08/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH ESUHAI TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 42 Triệu CÔNG TY TNHH ESUHAI TECHNOLOGY
40 - 42 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI ENERGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI ENERGY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty CP Bánh Mứt Kẹo Bảo Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty CP Bánh Mứt Kẹo Bảo Minh
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Điện và Xây Dựng Nam Việt làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Điện và Xây Dựng Nam Việt
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THĂNG LONG P&T làm việc tại Hà Nội thu nhập 450 - 650 USD CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THĂNG LONG P&T
450 - 650 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NHÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1,200 USD CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NHÂN HOÀ
700 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Temas làm việc tại Hà Nội thu nhập 530 - 700 USD Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Temas
530 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Máy & Thiết Bị Kim Tiến Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Máy & Thiết Bị Kim Tiến Đức
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Mega D&C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu Công Ty TNHH Mega D&C
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Korea - Vietnam Fertilizer Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Korea - Vietnam Fertilizer Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Trang Trí Nội Thất SEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Trang Trí Nội Thất SEN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Trung Tâm Kỹ Thuật Topia Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 350 - 1,100 USD Công Ty TNHH Trung Tâm Kỹ Thuật Topia Việt Nam
350 - 1,100 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHOAN DẦU KHÍ PVD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHOAN DẦU KHÍ PVD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH NEXTWAVES INDUSTRIES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NEXTWAVES INDUSTRIES
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BĂNG TẢI TRƯỜNG THỌ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BĂNG TẢI TRƯỜNG THỌ
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SEIKO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SEIKO
8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí AA Decor Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận AA Decor Corporation
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH ANH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ANH PHÁT
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MÁY MINH NHƯ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MÁY MINH NHƯ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty Cổ phần Minh Hưng M&C Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Minh Hưng M&C Pro Company
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH ANH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ANH PHÁT
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐỨC TƯỜNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐỨC TƯỜNG
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG
16 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH WATACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH WATACO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Lucassen Precision Asia Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Lucassen Precision Asia Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Máy & Thiết Bị Kim Tiến Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Máy & Thiết Bị Kim Tiến Đức
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quốc Huy làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 700 USD Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quốc Huy
400 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm