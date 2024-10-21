Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH DSP KOREA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường số 4, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí

- Vận hành máy móc và giám sát quá trình sản xuất, lắp ráp sản phẩm.

- Kiểm soát và vận hành vật tư theo kế hoạch sản xuất.

- Quản lý thiết bị trong toàn nhà máy, nhận bàn giao thiết bị, tiếp nhận quy trình công nghệ khi có thiết bị

mới.

- Nghiên cứu và đưa ra những đề xuất cải tiến hoạt động của các máy móc, thiết bị để nâng cao hiệu quả

sản xuất.

- Bảo trì, sửa chữa và giải quyết các sự cố máy móc thiết bị trong nhà máy

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí, cơ khí chế tạo.

- Ưu tiên đã làm trong ngành kết cấu thép, hiểu biết sơ tiếng anh.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH DSP KOREA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo kinh nghiệm sẽ được phỏng vấn

-Tham gia BHXH.

- Thưởng lễ, tết, tháng 13 và tăng lương theo năng lực.

- Cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DSP KOREA

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DSP KOREA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.