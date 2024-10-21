Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH DSP KOREA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY TNHH DSP KOREA
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Đường số 4, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
- Vận hành máy móc và giám sát quá trình sản xuất, lắp ráp sản phẩm.
- Kiểm soát và vận hành vật tư theo kế hoạch sản xuất.
- Quản lý thiết bị trong toàn nhà máy, nhận bàn giao thiết bị, tiếp nhận quy trình công nghệ khi có thiết bị
mới.
- Nghiên cứu và đưa ra những đề xuất cải tiến hoạt động của các máy móc, thiết bị để nâng cao hiệu quả
sản xuất.
- Bảo trì, sửa chữa và giải quyết các sự cố máy móc thiết bị trong nhà máy
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí, cơ khí chế tạo.
- Ưu tiên đã làm trong ngành kết cấu thép, hiểu biết sơ tiếng anh.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên.
Tại CÔNG TY TNHH DSP KOREA Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương thỏa thuận theo kinh nghiệm sẽ được phỏng vấn
-Tham gia BHXH.
- Thưởng lễ, tết, tháng 13 và tăng lương theo năng lực.
- Cơ hội thăng tiến trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DSP KOREA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
