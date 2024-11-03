Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH Điện tử R&P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 58/57 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thiết kế, gia công, kiểm tra, lắp ráp gá đỡ, cơ cấu truyền động.

- Khảo sát, đo đạc phục vụ thiết kế và lắp đặt sản phẩm.

- Thiết kế vỏ nhựa cho sản phẩm điện tử.

- Quản lý và vận hành máy in 3D.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Đại học, chuyên ngành Cơ khí hoặc Cơ điện tử.

- Kinh nghiệm: 1-2 năm

- Chứng chỉ CSWP của Solidworks.

- Biết sử dụng phần mềm SolidEdge và hoặc có kinh nghiệm thiết kế chi tiết máy là lợi thế.

Tại Công ty TNHH Điện tử R&P Thì Được Hưởng Những Gì

Xét tăng lương 2 lần / năm (6 tháng / lần) Lương tháng 13, thưởng tết và thưởng các ngày lễ... Được làm việc trong môi trường năng động, linh hoạt. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật. Nghỉ Lễ Tết theo quy định của Nhà Nước. Được đào tạo hỗ trợ nghiệp vụ chuyên sâu từ cấp trên. Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc. Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu. Công việc ổn định và lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Điện tử R&P

