Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH Điện tử R&P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Điện tử R&P
Ngày đăng tuyển: 03/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
Công ty TNHH Điện tử R&P

Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công ty TNHH Điện tử R&P

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 58/57 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thiết kế, gia công, kiểm tra, lắp ráp gá đỡ, cơ cấu truyền động.
- Khảo sát, đo đạc phục vụ thiết kế và lắp đặt sản phẩm.
- Thiết kế vỏ nhựa cho sản phẩm điện tử.
- Quản lý và vận hành máy in 3D.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Đại học, chuyên ngành Cơ khí hoặc Cơ điện tử.
- Kinh nghiệm: 1-2 năm
- Chứng chỉ CSWP của Solidworks.
- Biết sử dụng phần mềm SolidEdge và hoặc có kinh nghiệm thiết kế chi tiết máy là lợi thế.

Tại Công ty TNHH Điện tử R&P Thì Được Hưởng Những Gì

Xét tăng lương 2 lần / năm (6 tháng / lần) Lương tháng 13, thưởng tết và thưởng các ngày lễ... Được làm việc trong môi trường năng động, linh hoạt. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật. Nghỉ Lễ Tết theo quy định của Nhà Nước. Được đào tạo hỗ trợ nghiệp vụ chuyên sâu từ cấp trên. Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc. Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu. Công việc ổn định và lâu dài.
Xét tăng lương 2 lần / năm (6 tháng / lần)
Lương tháng 13, thưởng tết và thưởng các ngày lễ...
Được làm việc trong môi trường năng động, linh hoạt.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Nghỉ Lễ Tết theo quy định của Nhà Nước.
Được đào tạo hỗ trợ nghiệp vụ chuyên sâu từ cấp trên.
Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu.
Công việc ổn định và lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Điện tử R&P

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Điện tử R&P

Công ty TNHH Điện tử R&P

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 58/57 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân Bình TP.HCM

