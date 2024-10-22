Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CÔNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 26/7F, đường Võ Thị Hồi, xã Xuân Thới Đông, Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Từ 12 Triệu

- Thiết kế, bóc tách bản vẽ, bóc tách vật tư dự án

- Giám sát, theo dõi, báo cáo công tác thi công tại công trình

- Lập các biên bản nghiệm thu, vẽ hoàn công dự án...

- Các công việc khác liên quan theo yêu cầu của BGĐ và trưởng phòng

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành cơ khí

- Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế : Solidwork, Autocad...

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về nghành cơ khí chế tạo Tank, bồn, đường ống nghành Bia, sữa, Nước giải khát...Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đã quản lý công trình

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CÔNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 12.000.000 đến 15.000.000 (theo năng lực ứng viên khi lên phỏng vấn)

- Được ký HĐLĐ và hưởng quyền lợi theo quy định công ty và Pháp luật hiện hành

- Lương tháng 13, thưởng các ngày Lễ/Tết, nghỉ phép theo quy định...

- Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện.

- Cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn

- Đặc biệt: Được hỗ trợ tiền nhà trọ và Phụ cấp khi đi công tác tại các công trình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CÔNG MINH

