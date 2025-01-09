Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH Nuri Flex Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1/10 Đường Số 33, An Khánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Từ 15 Triệu

- Khảo sát mặt bằng, đo đạc kích thước và vẽ lại hiện trạng mái

- Triển khai bản vẽ chi tiết, thiết kế hệ thống solar cho các công trình nhà máy, khu công nghiệp,...

- Hoàn thành bản vẽ xin phép thi công, hoàn công và xử lý với bên tiếp nhận liên quan

- Phối hợp với các bộ phận khác kiểm soát bản vẽ thiết kế

- Bóc tách các hạng mục, lập bảng khối lượng

- Báo cáo tiến độ theo yêu cầu

- Các công việc đột xuất khác theo sụ phân công của người quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các ngành liên quan thiết kế, kiến trúc, xây dựng, điện

- Có am hiểu về năng lượng tái tạo là một lợi thế

- Nam/nữ: 26-40 tuổi

- Kinh nghiệm: > 3 năm vị trí thiết kế hệ thống điện, solar

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành liên quan: Autocad, Sketchup, Photoshop,...

- Kỹ năng giao tiếp, phân tích, xử lý vấn đề tốt

- Khả năng làm việc độc lập và đội nhóm

- Cẩn thận, có trách nhiệm với công việc, nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực

- Ngôn ngữ: Tiếng anh hoặc biết tiếng Hàn là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Nuri Flex Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thương lượng, từ 15 triệu trở lên

- Lương tháng 13, đánh giá điều chỉnh mức lương hàng năm

- Cung cấp máy tính làm việc, cơm trưa

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN cao

- Gói Bảo hiểm sức khỏe

- Du lịch

- Khám sức khỏe định kỳ

- Sinh nhật, hiếu hỷ,...

- Ngày gia đình

- Phép năm

- Hỗ trợ chi phí grab, taxi khi xử lý công việc bên ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nuri Flex Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin