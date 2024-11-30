Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Việt Nam Kandenko làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Việt Nam Kandenko làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Việt Nam Kandenko
Ngày đăng tuyển: 30/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
Công Ty TNHH Việt Nam Kandenko

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công Ty TNHH Việt Nam Kandenko

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1

- thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

• Chuẩn bị bản vẽ thi công (bản vẽ Shop), bản vẽ xây dựng..
• Kế hoạch thi công: thời gian, nhân lực, liên hệ nhà cung cấp vật liệu, ...
• Nắm vững tiến độ, khối lượng của từng hạng mục thi công, các quy định về các tiêu chuẩn thi công.
• Triển khai, giám sát hệ thống M&E theo tiêu chuẩn thiết kế và xây dựng đã được Chủ đầu tư/nhà thầu chính phê duyệt.
• Kiểm tra chất lượng thi công và làm công tác bàn giao.
• Phổ biến các yêu cầu kỹ thuật và chi tiết lắp đặt cho thầu phụ/đội thi công.
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý dự án/Quản lý công trường.
• Prepare construction drawings (Shop drawings), as-built drawings.
• Construction planning: time, manpower, contact suppliers of materials...
• Control working progress, and bill of quantity at site.
• Deploy, monitor M&E system according to design and construction standard approved by The Owner/Main Contractor.
• Checking construction quality and do handover work.
• Dissemination of technical requirements and installation details for construction personnel to known.
• Assist the Project Manager/Site Manager to do other Tasks.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• SỬ DỤNG THÀNH THẠO CÁC PHẦN MỀM MS Office/Revit/Bim/Auto-cad/Microsoft Project
• Ưu tiên ứng viên vẽ thành thạo Revit, Bim
• Làm việc ở các tỉnh, cần cù, chịu khó và chịu được áp lực ở công trình
• Nơi làm việc: công trình Bình Dương, Đồng Nai, Long An (đi theo công trình tùy theo sự phân bổ, sắp xếp của quản lý).
• Bằng cấp: tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành cơ - điện lạnh hoặc các ngành liên quan.
• Sinh viên mới ra trường sẽ được đào tạo để thực hiện công việc.
• Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm từ 3 năm đến 5 năm
• Yêu cầu ngoại ngữ: Tiếng Anh.
• Có khả năng giao tiếp và động lực tốt trong công việc.
• Ứng viên biết tiếng anh, tiếng nhật là 1 lợi thế.
***JOB REQUIREMENTS:
• PROFICIENT IN MS Office/Revit/Bim/Auto-cad/Microsoft Project.
• Working place: site HCMC, Binh Duong, Dong Nai, Long An ...
• Education: Bachelor Degree in Electrical or Mechanical bias or related Majors.
• Non experienced, 3-5 year Experienced priorities for candidates
• Required language(s): English or Japanese is an advantage.
• Having good communication and motivation in work.
• Preference will be given to candidates who can communicate in English or Japanese commercial.
* CHẾ ĐỘ THU NHẬP VÀ PHÚC LỢI:
+ Thưởng lương tháng 13
+ Chế độ nghỉ phép, quy đổi phép năm.
+ Chi trả 100% các chi phí nhà ở, vé máy bay, đi lại khi đi công tác, có chế độ về thăm nhà riêng cho nhân viên nếu đi công trình dài ngày.
+ Đóng BHXH cho NLĐ theo luật VN quy định
+ Được cung cấp Laptop, trang bị đồ bảo hộ ở công trường phục vụ công việc.
+ Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
+ Bảo hiểm tai nạn: MSIG insurance (Vietnam) Company limited
+ Du lịch hàng năm
+ Hỗ trợ chi phí cho nhân viên đi công trình tùy theo vị trí.
- Thời gian thử việc: 2 tháng
- Điều kiện làm việc:
● Thời gian làm việc : Sáng: 08:00 -12h:00- Chiều 13:00 - 17:30
● Yêu cầu làm ngoài giờ tại công trường nếu có sẽ tính lương tăng ca
● Được nghỉ các ngày chủ nhật
● Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.

Tại Công Ty TNHH Việt Nam Kandenko Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
Chi trả 100% các chi phí nhà ở, vé máy bay, đi lại khi đi công tác, có chế độ về thăm nhà riêng cho nhân viên nếu đi công trình dài ngày. Hỗ trợ chi phí cho nhân viên đi công trình tùy theo vị trí
Chăm sóc sức khoẻ
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm. Bảo hiểm tai nạn: MSIG insurance (Vietnam) Company limited
Máy tính xách tay
Được cung cấp Laptop, trang bị đồ bảo hộ ở công trường phục vụ công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Việt Nam Kandenko

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Việt Nam Kandenko

Công Ty TNHH Việt Nam Kandenko

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Văn phòng Hà Nội: Tầng 17 Tòa nhà VIT 519 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội/ Văn phòng Hồ Chí Minh: Tầng 3, tòa nhà HP, 60 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

