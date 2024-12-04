Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NAM CHÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thiết kế hệ thống Điện công trình cho các dự án;

• Tính toán thiết kế hệ thống điện hạ thế (Điện động lực, điện chiếu sáng);

• Tính toán thiết kế hệ điện tổng thể (trạm điện,cấp nguồn tổng thể, tiếp đại, máy phát,...)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• 01 Nam/Nữ

• Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học, chuyên môn về Hệ thống điện, Điện công nghiệp, Kỹ thuật điện; điện- điện tử.

• Có kiến thức và hiểu biết về thiết kế hệ thống điện

• Sử dụng thành thạo phần mềm chuyên dụng phục vụ công việc;

• Có sức khỏe tốt, có khả năng đi công tác (ngắn hạn tùy theo thực tế);

• Trung thực, trách nhiệm, tổ chức công việc khoa học;

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NAM CHÍ Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương thỏa thuận theo năng lực

• Được đóng BHXH BHYT.

• Được đi du lịch với cty mỗi năm 1 lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NAM CHÍ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.