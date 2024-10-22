Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH

Thiết kế/chế tạo máy

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Lô 5, khu công nghiệp Đình Trám, phường Nếnh, Việt Yên

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Thiết kế khuôn (Khuôn dập liên hoàn, khuôn ép nhựa...) Thiết lập quy trình làm việc cho bộ phận, phòng kĩ thuật nhà máy. Tương tác tốt với các bộ phận kỹ thuật lắp đặt, sửa chữa khuôn. Vận dụng các tiêu chuẩn thiết kế như JIS, GOS, YJK,... Thiết kế trên phần mềm Autocad, Zcad, solid, NX,...và mô phỏng chuyển động của khuôn.
Thiết kế khuôn (Khuôn dập liên hoàn, khuôn ép nhựa...)
Thiết lập quy trình làm việc cho bộ phận, phòng kĩ thuật nhà máy.
Tương tác tốt với các bộ phận kỹ thuật lắp đặt, sửa chữa khuôn.
Vận dụng các tiêu chuẩn thiết kế như JIS, GOS, YJK,...
Thiết kế trên phần mềm Autocad, Zcad, solid, NX,...và mô phỏng chuyển động của khuôn.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Đại học chuyên ngành cơ khí chế tạo, cơ điện tử. Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu kỹ thuật. Có tinh thần ham học hỏi và trách nhiệm trong công việc. Có khả năng nắm bắt kế hoạch triển khai và làm việc theo đội nhóm.
Trình độ Đại học chuyên ngành cơ khí chế tạo, cơ điện tử.
Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu kỹ thuật.
Có tinh thần ham học hỏi và trách nhiệm trong công việc.
Có khả năng nắm bắt kế hoạch triển khai và làm việc theo đội nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH full lương. Thưởng hiệu quả sản xuất. Được đào tạo về chuyên sâu về chuyền ngành thiết kế chế tạo. Được trang bị kiến thức về an toàn trong sản xuất. Được học tập nâng cao kiến thức (định kỳ 3 tháng/1 lần) Được phát huy năng lực của bản thân và được đánh giá năng lực định kỳ để xét tăng lương. Được đảm bảo đầy đủ chế độ bảo hiểm, phúc lợi, nghỉ mát ...
Đóng BHXH full lương.
Thưởng hiệu quả sản xuất.
Được đào tạo về chuyên sâu về chuyền ngành thiết kế chế tạo.
Được trang bị kiến thức về an toàn trong sản xuất.
Được học tập nâng cao kiến thức (định kỳ 3 tháng/1 lần)
Được phát huy năng lực của bản thân và được đánh giá năng lực định kỳ để xét tăng lương.
Được đảm bảo đầy đủ chế độ bảo hiểm, phúc lợi, nghỉ mát ...

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô E5, khu công nghiệp Đình Trám, phường Nếnh, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

