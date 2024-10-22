Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: Lô 5, khu công nghiệp Đình Trám, phường Nếnh, Việt Yên

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Thiết kế khuôn (Khuôn dập liên hoàn, khuôn ép nhựa...) Thiết lập quy trình làm việc cho bộ phận, phòng kĩ thuật nhà máy. Tương tác tốt với các bộ phận kỹ thuật lắp đặt, sửa chữa khuôn. Vận dụng các tiêu chuẩn thiết kế như JIS, GOS, YJK,... Thiết kế trên phần mềm Autocad, Zcad, solid, NX,...và mô phỏng chuyển động của khuôn.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Đại học chuyên ngành cơ khí chế tạo, cơ điện tử. Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu kỹ thuật. Có tinh thần ham học hỏi và trách nhiệm trong công việc. Có khả năng nắm bắt kế hoạch triển khai và làm việc theo đội nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH full lương. Thưởng hiệu quả sản xuất. Được đào tạo về chuyên sâu về chuyền ngành thiết kế chế tạo. Được trang bị kiến thức về an toàn trong sản xuất. Được học tập nâng cao kiến thức (định kỳ 3 tháng/1 lần) Được phát huy năng lực của bản thân và được đánh giá năng lực định kỳ để xét tăng lương. Được đảm bảo đầy đủ chế độ bảo hiểm, phúc lợi, nghỉ mát ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH

