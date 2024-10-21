Tuyển Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG TRUNG NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 187C Lê Trọng Tấn, P. Hoà Phát, Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

• Thực hiện các hồ sơ kỹ thuật phục vụ cho việc chào giá, đấu thầu

• Khảo sát, lập và triển khai hồ sơ bản vẽ thiết kế, thuyết minh công nghệ, hướng dẫn vận hành các dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải...

• Giám sát, thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng/bảo trì hệ thống công trình...

• Thiết lập phương án thi công, dự toán, bóc tách chi tiết khối lượng thiết bị, đường ống, phụ kiện phục vụ cho chào giá và thi công hệ thống xử lý.

• Tìm kiếm, lựa chọn nguồn cung cấp thiết bị chính cho hệ thống xử lý

• Lập các hồ sơ liên quan đến đấu nối thoát nước.

• Tham gia lấy mẫu quan trắc môi trường.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• NAM tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tương đương (Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Đại học Bách khoa Đà Nẵng)

• Kinh nghiệm: 02 năm kinh nghiệm (Ưu tiên người đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công hệ thống xử lý nước thải).

• Ưu tiên ứng viên thành thạo Autocad và các phần mềm chuyên ngành (Phần mềm dự toán, Revit, Corel, Photoshop...).

• Có khả năng làm việc nhóm cao

• Sẵn sàng đi công tác xa khi có yêu cầu.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG TRUNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực từ 7-10 triệu

- Hưởng các chế độ BHXH và các chế độ khác .... theo quy định pháp luật hiện hành.

- Hỗ trợ ăn uống khi đi công tác ngoại tỉnh

- Thưởng lễ theo Quy chế Công ty. Xét nâng lương theo năng lực.

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhân văn và được hỗ trợ đào tạo nâng cao nghiệp vụ để khả năng thăng tiến trong công việc...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG TRUNG NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.