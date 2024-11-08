Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đọc hồ sơ mời thầu, bản vẽ, tiêu chuẩn kỹ thuật, danh mục vật tư, hướng dẫn tính toán khối lượng, tìm hiểu kỹ thuật thi công để tính toán khối lượng các dự án được phân công một cách nhanh chóng, chính xác, khoa học.

- Bóc tách khối lượng dự toán, chào thầu

- Đọc, phân tích, nhận định được các dữ liệu của dự án; đưa ra checklist của dự án cho team khối lượng; hoàn thiện các hồ sơ thuộc bộ phận khối lượng liên quan đến dự án.

- Có hiểu biết về giá, phân tích, đề xuất lựa chọn NCC/NTP phù hợp đối với từng dự án. Từ đó, đưa ra thư viện giá, chiến lược thực hiện sau này.

- Giải trình khối lượng - giá với Chủ đầu tư, Tư vấn.

- Thường xuyên cải tiến công cụ, form mẫu; nâng cao kinh nghiệm tính toán để mang lại hiệu suất làm việc cao hơn

- Thực hiện các công việc khác theo nhiệm vụ được giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học chuyên ngành xây dựng, kinh tế xây dựng, Cơ Điện (MEP)

- Đọc hiểu hồ sơ thầu tiếng Anh

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm QS (Đấu thầu) và ít nhất 2 năm kinh nghiệm hiện trường cho nhà cao tầng/ Nhà Xưởng (bắt buộc)

- Có tinh thần trách nhiệm cao

- Thích học hỏi và áp dụng công nghệ mới

- Sẵn sàng làm việc ngoài giờ

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Thu nhập hấp dẫn

Nghỉ phép có lương

12 ngày phép trong 1 năm

Cơ hội du lịch

Du lịch , nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy

