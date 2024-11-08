Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy
Ngày đăng tuyển: 08/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/12/2024
Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đọc hồ sơ mời thầu, bản vẽ, tiêu chuẩn kỹ thuật, danh mục vật tư, hướng dẫn tính toán khối lượng, tìm hiểu kỹ thuật thi công để tính toán khối lượng các dự án được phân công một cách nhanh chóng, chính xác, khoa học.
- Bóc tách khối lượng dự toán, chào thầu
- Đọc, phân tích, nhận định được các dữ liệu của dự án; đưa ra checklist của dự án cho team khối lượng; hoàn thiện các hồ sơ thuộc bộ phận khối lượng liên quan đến dự án.
- Có hiểu biết về giá, phân tích, đề xuất lựa chọn NCC/NTP phù hợp đối với từng dự án. Từ đó, đưa ra thư viện giá, chiến lược thực hiện sau này.
- Giải trình khối lượng - giá với Chủ đầu tư, Tư vấn.
- Thường xuyên cải tiến công cụ, form mẫu; nâng cao kinh nghiệm tính toán để mang lại hiệu suất làm việc cao hơn
- Thực hiện các công việc khác theo nhiệm vụ được giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học chuyên ngành xây dựng, kinh tế xây dựng, Cơ Điện (MEP)
- Đọc hiểu hồ sơ thầu tiếng Anh
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm QS (Đấu thầu) và ít nhất 2 năm kinh nghiệm hiện trường cho nhà cao tầng/ Nhà Xưởng (bắt buộc)
- Có tinh thần trách nhiệm cao
- Thích học hỏi và áp dụng công nghệ mới
- Sẵn sàng làm việc ngoài giờ

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
Thu nhập hấp dẫn
Nghỉ phép có lương
12 ngày phép trong 1 năm
Cơ hội du lịch
Du lịch , nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy

Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 301 Nguyễn Văn Thương, Khu phố 1, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

