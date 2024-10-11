Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH CUNG CẤP GIẢI PHÁP DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Vivas) làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tham gia vào quá trình phát triển ứng dụng di động sử dụng Flutter framework. Thiết kế và triển khai giao diện người dùng ứng dụng dựa trên yêu cầu từ đội thiết kế UI/UX. Tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo sự tương thích đa nền tảng. Đảm bảo chất lượng mã nguồn trong quá trình phát triển. Unit test ứng dụng. Làm việc chặt chẽ với các thành viên khác trong nhóm phát triển, bao gồm thiết kế UI/UX, quản lý dự án và nhóm phát triển backend. Quản lý tiến độ và báo cáo hàng ngày.

Tham gia vào quá trình phát triển ứng dụng di động sử dụng Flutter framework.

Thiết kế và triển khai giao diện người dùng ứng dụng dựa trên yêu cầu từ đội thiết kế UI/UX.

Tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo sự tương thích đa nền tảng.

Đảm bảo chất lượng mã nguồn trong quá trình phát triển.

Unit test ứng dụng.

Làm việc chặt chẽ với các thành viên khác trong nhóm phát triển, bao gồm thiết kế UI/UX, quản lý dự án và nhóm phát triển backend.

Quản lý tiến độ và báo cáo hàng ngày.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học, cao đẳng các ngành công nghệ thông tin hoặc điện tử viễn thông (chấp nhận sinh viên sắp ra trường) Chấp nhận sinh viên mới ra trường. Kinh nghiệm từ 1 năm làm việc với Flutter. Có kiến thức về lập trình hướng đối tượng và các nguyên tắc thiết kế phần mềm. Có kinh nghiệm về lập trình Android/iOS là một lợi thế. Có kinh nghiệm về MVC, MVP, MVVM, Clean Architecture là một lợi thế. Có kinh nghiệm về GetX, Firebase, Hive là một lợi thế. Ham học hỏi, sẵn lòng nắm bắt công nghệ mới và tiếp thu kiến thức mới. Có kỹ năng làm việc theo nhóm, chịu được áp lực trong công việc và tinh thần trách nhiệm

Đại học, cao đẳng các ngành công nghệ thông tin hoặc điện tử viễn thông (chấp nhận sinh viên sắp ra trường)

Chấp nhận sinh viên mới ra trường.

Kinh nghiệm từ 1 năm làm việc với Flutter.

Có kiến thức về lập trình hướng đối tượng và các nguyên tắc thiết kế phần mềm.

Có kinh nghiệm về lập trình Android/iOS là một lợi thế.

Có kinh nghiệm về MVC, MVP, MVVM, Clean Architecture là một lợi thế.

Có kinh nghiệm về GetX, Firebase, Hive là một lợi thế.

Ham học hỏi, sẵn lòng nắm bắt công nghệ mới và tiếp thu kiến thức mới.

Có kỹ năng làm việc theo nhóm, chịu được áp lực trong công việc và tinh thần trách nhiệm

Tại CÔNG TY TNHH CUNG CẤP GIẢI PHÁP DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Vivas) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận, không giới hạn Được hỗ trợ ăn trưa Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Luật lao động Việt Nam Một năm có thể đạt 15 đến 20 tháng lương Xét tăng lương theo quy định của Công ty Du lịch hàng năm Được đào tạo và làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng 8h00-11h30, Chiều 13h00-17h30)

Mức lương thỏa thuận, không giới hạn

Được hỗ trợ ăn trưa

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Luật lao động Việt Nam

Một năm có thể đạt 15 đến 20 tháng lương

Xét tăng lương theo quy định của Công ty

Du lịch hàng năm

Được đào tạo và làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng 8h00-11h30, Chiều 13h00-17h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CUNG CẤP GIẢI PHÁP DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Vivas)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin