Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH CUNG CẤP GIẢI PHÁP DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Vivas) làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY TNHH CUNG CẤP GIẢI PHÁP DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Vivas)
- Hà Nội: 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Tham gia vào quá trình phát triển ứng dụng di động sử dụng Flutter framework.
Thiết kế và triển khai giao diện người dùng ứng dụng dựa trên yêu cầu từ đội thiết kế UI/UX.
Tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo sự tương thích đa nền tảng.
Đảm bảo chất lượng mã nguồn trong quá trình phát triển.
Unit test ứng dụng.
Làm việc chặt chẽ với các thành viên khác trong nhóm phát triển, bao gồm thiết kế UI/UX, quản lý dự án và nhóm phát triển backend.
Quản lý tiến độ và báo cáo hàng ngày.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đại học, cao đẳng các ngành công nghệ thông tin hoặc điện tử viễn thông (chấp nhận sinh viên sắp ra trường)
Chấp nhận sinh viên mới ra trường.
Kinh nghiệm từ 1 năm làm việc với Flutter.
Có kiến thức về lập trình hướng đối tượng và các nguyên tắc thiết kế phần mềm.
Có kinh nghiệm về lập trình Android/iOS là một lợi thế.
Có kinh nghiệm về MVC, MVP, MVVM, Clean Architecture là một lợi thế.
Có kinh nghiệm về GetX, Firebase, Hive là một lợi thế.
Ham học hỏi, sẵn lòng nắm bắt công nghệ mới và tiếp thu kiến thức mới.
Có kỹ năng làm việc theo nhóm, chịu được áp lực trong công việc và tinh thần trách nhiệm
Tại CÔNG TY TNHH CUNG CẤP GIẢI PHÁP DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Vivas) Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận, không giới hạn
Được hỗ trợ ăn trưa
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Luật lao động Việt Nam
Một năm có thể đạt 15 đến 20 tháng lương
Xét tăng lương theo quy định của Công ty
Du lịch hàng năm
Được đào tạo và làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng 8h00-11h30, Chiều 13h00-17h30)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CUNG CẤP GIẢI PHÁP DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Vivas)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
