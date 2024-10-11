Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tháp Đông, Chung cư học viện bộ Quốc phòng, Xuân La, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Mobile Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia các dự án phát triển sản phẩm, triển khai ứng dụng mobile app trong vai trò lập trình viên mobile;

- Tiếp nhận, phân tích yêu cầu người dùng, tư vấn giải pháp các vấn đề liên quan đến kỹ thuật trên ứng dụng mobile;

- Tham gia, hỗ trợ xây dựng, thiết kế giao diện ứng dụng, luồng nghiệp vụ chức năng;

- Lập trình ứng dụng mobile, tối ưu hóa ứng dụng, phát triển tích hợp với hệ thống bên thứ 3, thực hiện unit-test, kiểm thử tích hợp.

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành CNTT.

- Năm kinh nghiệm: 2-3 năm kinh nghiệm trở lên.

+) Kinh nghiệm:

- Có hiểu biết về nền tảng di động (Android, iOS), các thành phần hệ thống, luồng tương tác giữa các cấu phần với các thiết bị di động;

- Hiểu và thành thạo ngôn ngữ Dart; Có kinh nghiệm làm việc với các ngôn ngữ native (Java/Kotlin cho Android, Swift/Objective-C cho iOS);

- Nắm vững Widget, Layout, Navigator, các thành phần của của framework Flutter;

- Biết sử dụng GetX để quản lý trạng thái ứng dụng;

- Có kinh nghiệm tích hợp ứng dụng với APIs bên thứ 3, có kinh nghiệm xử lý dữ liệu với các định dạng khác nhau (JSON, XML,...);

- Có kinh nghiệm tối ưu hóa hiệu năng ứng dụng;

- Có kiến thức cơ bản về thiết kế giao diện người dùng.

+) Các yêu cầu khác:

- Có khả năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt, có khả năng chia sẻ kiến thức;

- Có kỹ năng giải quyết vấn đề nhanh chóng, hiệu quả;

- Có khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập;

- Có kinh nghiệm dev lead là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh hấp dẫn: Thỏa thuận theo năng lực.

- Lương tháng thứ 13, thưởng Lễ Tết, thưởng hiệu quả kinh doanh theo quy định và theo kết quả kinh doanh của công ty (Gói thu nhập 14-16 tháng lương/ năm).

- Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm, các chứng chỉ chuyên môn phục vụ cho công việc.

- Xét tăng bậc lương 1-2 lần/năm.

- Bảo hiểm sức khỏe và Chương trình Khám sức khỏe định kỳ hàng năm chất lượng cao.

- Các hoạt động văn hóa định kì như: Ngày lễ, Sinh nhật Công ty;... Du lịch, team building 2-3 lần/năm.

- Nhân sự ký HĐ chính thức sẽ hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của Công ty như các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ, ...)

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lắng nghe, tôn trọng.

