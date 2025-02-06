Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG SỨC ĐÁ QUÝ INFINITY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 79 đường số 37, Khu dân cư Bình Phú, Phường 10, Quận 6, HCM., Quận 6

Mô Tả Công Việc

Thực hiện các công việc tạo mã hàng, nhà cung cấp, khách hàng, chỉnh sửa dữ liệu theo yêu cầu từ các phòng ban

Hỗ trợ viết quy trình hệ thống cho xưởng sản xuất

Phân tích số liệu, chỉnh sửa. phát hiện lỗi

Hỗ trợ cung cấp thông tin, dữ liệu chính xác và đúng hạn về sản phẩm, khách hàng và nhà cung cấp cho các phòng ban liên quan

Thực hiện các báo cáo truy xuất dữ liệu từ phần mềm

Một số công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Cao đẳng trở lên

Tin học Văn phòng: Thành thạo

Có khả năng đọc, viết tài liệu tiếng Anh cơ bản

Có khả năng viết quy trình hệ thống

Có khả năng phân tích số liệu tốt

Có ít nhất từ 1 năm ở vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực trang sức, đá quý

Nhạy bén, kĩ tính, cẩn thận

Chịu được áp lực

Có tinh thần trách nhiệm

Quyền Lợi Được Hưởng

Đầy đủ phúc lợi theo quy định: BHXH, chế độ Công đoàn, sinh nhật, lễ tết...

Phụ cấp cơm trưa

Thưởng Lễ, Tết (Tùy theo tình hình kinh doanh công ty)

Có cơ hội thăng tiến, cơ hội học hỏi tại môi trường trẻ năng động

