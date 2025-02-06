Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG SỨC ĐÁ QUÝ INFINITY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG SỨC ĐÁ QUÝ INFINITY
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 79 đường số 37, Khu dân cư Bình Phú, Phường 10, Quận 6, HCM., Quận 6
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thực hiện các công việc tạo mã hàng, nhà cung cấp, khách hàng, chỉnh sửa dữ liệu theo yêu cầu từ các phòng ban
Hỗ trợ viết quy trình hệ thống cho xưởng sản xuất
Phân tích số liệu, chỉnh sửa. phát hiện lỗi
Hỗ trợ cung cấp thông tin, dữ liệu chính xác và đúng hạn về sản phẩm, khách hàng và nhà cung cấp cho các phòng ban liên quan
Thực hiện các báo cáo truy xuất dữ liệu từ phần mềm
Một số công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Cao đẳng trở lên
Tin học Văn phòng: Thành thạo
Có khả năng đọc, viết tài liệu tiếng Anh cơ bản
Có khả năng viết quy trình hệ thống
Có khả năng phân tích số liệu tốt
Có ít nhất từ 1 năm ở vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực trang sức, đá quý
Nhạy bén, kĩ tính, cẩn thận
Chịu được áp lực
Có tinh thần trách nhiệm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG SỨC ĐÁ QUÝ INFINITY Thì Được Hưởng Những Gì
Đầy đủ phúc lợi theo quy định: BHXH, chế độ Công đoàn, sinh nhật, lễ tết...
Phụ cấp cơm trưa
Thưởng Lễ, Tết (Tùy theo tình hình kinh doanh công ty)
Có cơ hội thăng tiến, cơ hội học hỏi tại môi trường trẻ năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG SỨC ĐÁ QUÝ INFINITY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
