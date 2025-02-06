Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO WS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 54 Đường C1, Phường 13,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Triển khai phần mềm công ty: Hệ thống automation cho matbao.ws, sản phẩm sukienthongminh.com

Quản lý hệ thống ERP công ty: Sử dụng Odoo 10 và 17.

Phân tích và cung cấp các giải pháp kỹ thuật cho các công việc được giao.

Phân tích, đưa ra đề xuất cải tiến liên tục cho sản phẩm.

Nghiên cứu và tối ưu hóa sản phẩm.

Tham gia xây dựng các dự án theo mô tả và phân công của quản lý trực tiếp.

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc mảng CNTT.

Sử dụng thành thạo: Ngôn ngữ lập trình .NET Core và hiểu biết về ReactJS là một lợi thế.

Từng lập trình sử dụng ngôn ngữ Python, PHP.

Có kinh nghiệm và hiểu biết về CSDL MS SQL, PostgresSQL.

Nắm chắc kiến thức về RESTful Web Service/Web API với Swagger.

Có kinh nghiệm với kiến trúc microservice, Kafka, Redis, Nginx, Docker là một lợi thế.

Làm việc tốt với: ReactJs, JS, HTML, CSS, Bootstrap,..

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO WS Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước.

Tham gia Team Building, YEP Party hàng năm cùng công ty và AXYS Group.

Cơ hội thăng tiến không giới hạn.

Được tham gia các dự án nâng cấp và phát triển sản phẩm của Công ty.

Được huấn luyện từ Công ty hàng đầu về giải pháp Thương mại điện tử tại Việt Nam.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội học tập, phát triển cùng với các đồng nghiệp trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO WS

