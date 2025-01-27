Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nam Triều làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Phạm Hùng, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Thiết kế và vận hành các Web Appliation trên nền tảng Cloud AWS, cũng như Thiết kế cơ sở dữ liệu trên môi trường Cloud của AWS hoặc On-Premis.

Thiết kế kiến trúc Web App (Front End, Back End , Database) dựa theo các yêu cầu của khách hàng, đưa ra giải pháp triển khai, vận hành và bảo trì ứng dụng web đó trên môi trường Cloud của AWS.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 25-35 tuổi. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành IT.

Toeic 700 trở lên

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc về DevOps (Web Application Full Stack) và Cloud computing

Yêu cầu thành thục ngôn ngữ lập trình python

Có kiến thức và kinh nghiệm về cơ sở dữ liệu quan hệ (MySQL)

Có kiến thức sâu rộng về hệ thống và dịch vụ Cloud, đi sâu trong việc thiết kế các dịch vụ/tính năng cho hệ thống Cloud

Có kinh nghiệm thiết kế cơ sở dữ liệu trên Cloud AWS (DynamoDB, RDS) là một lợi thế

Có kỹ năng về cơ sở dữ liệu NoSQL (ví dụ MongoDB) và kỹ năng xử lý dữ liệu Big Data là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nam Triều Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 20 đến 30 triệu/tháng

Trợ cấp: Theo quy định của công ty ( Trợ cấp tiếng Nhật, tiếng Anh (Toeic), trợ cấp đi lại, ăn trưa, làm thêm )

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 Nghỉ lễ (Giống các doanh nghiệp Nhật Bản: Nghỉ tết, nghỉ goldweek, nghỉ hè, nghỉ đông)

Bảo hiểm tai nạn 24/7, Du lịch, quà lễ tết hiếu hỉ, trung thu, 8/3...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nam Triều

