Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH STVG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 110 Bùi Tá Hán , Phường An Phú, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Quận Thủ Đức Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện các trường hợp kiểm tra chi tiết để xác minh chức năng và khả năng tương thích của các ứng dụng phần mềm.

Xác định, ghi lại và theo dõi các lỗi bằng cách sử dụng Swagger và UI.

Hợp tác chặt chẽ với các nhà phát triển, người quản lý sản phẩm và các bên liên quan khác để hiểu các yêu cầu và đưa ra phản hồi về các vấn đề tiềm ẩn.

Phát triển và duy trì các kế hoạch kiểm thử, trường hợp kiểm thử dựa trên yêu cầu và tài liệu thiết kế.

Báo cáo về tiến độ thử nghiệm, các vấn đề và tình trạng chất lượng tổng thể cho các nhóm dự án và quản lý.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức về Công nghệ thông tin.

Làm quen với các công cụ kiểm tra (ví dụ: Swagger, Postman) và hệ thống kiểm soát phiên bản (ví dụ: GitHub, Gitlab).

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề mạnh mẽ, chú ý đến chi tiết.

Có kinh nghiệm test cơ bản ứng dụng web, ứng dụng di động.

Khoogn có kinh nghiệm sẽ được tào tạo.

Chấp nhận sinh viên mới ra trường

Ưu tiên có thể đi làm liền

Tại CÔNG TY TNHH STVG Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương và Thưởng

Lương cơ bản: Nhân viên được hưởng mức lương phù hợp với vị trí và năng lực.

Phụ cấp: Phụ cấp ăn trưa, đi lại, công tác, và các chi phí khác.

Thưởng các ngày lễ trong năm.

2. Phúc lợi Bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp: Đầy đủ theo quy định của pháp luật.

3. Môi trường làm việc và Văn hóa

Môi trường làm việc chuyên nghiệp: Không gian hiện đại, thoải mái, trang thiết bị đầy đủ.

Văn hóa doanh nghiệp cởi mở, thân thiện: Tạo điều kiện cho sự giao tiếp và hợp tác giữa các nhân viên.

4. Thời gian làm việc và Nghỉ phép

Nghỉ phép: Số ngày nghỉ phép năm theo quy định (12 ngày hoặc hơn), nghỉ ốm và nghỉ thai sản theo quy định pháp luật.

Nghỉ lễ, Tết: Theo quy định của nhà nước và có thể được nghỉ thêm theo quy định riêng của công ty.

Sẽ nói rõ khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STVG

