Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH GIAO DỊCH HÀNG HOÁ CBOT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH GIAO DỊCH HÀNG HOÁ CBOT VIỆT NAM
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 09 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Xây dựng kịch bản và kế hoạch Kiểm thử
Thực hiện kiểm thử và tổng hợp báo cáo kết quả Kiểm thử theo kế hoạch
Phân tích yêu cầu hệ thống; Lên kế hoạch test; Tạo các checklist;Tạo test cases...
Thực hiện test và phối hợp với developer fix bugs.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành CNTT, Toán tin, Viễn thông...;
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;
Am hiểu về quy trình phát triển phần mềm và các giai đoạn kiểm thử;
Có kinh nghiệm lập các Test Plan và thiết kế các Test Case, Test Data;
Nắm vững và hiểu biết sâu về quy trình Test, các kỹ thuật Testing.
Tại CÔNG TY TNHH GIAO DỊCH HÀNG HOÁ CBOT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hàng tháng từ 9 Triệu trở lên.
BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ sau khi kí HĐ chính thức.
13 tháng lương, 12 ngày phép năm.
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và kĩ năng mềm để phát triển định hướng nghề nghiệp.
Đánh giá hiệu quả công việc hàng năm cho việc điều chỉnh lương và vị trí làm việc.
Tham gia các hoạt động đội nhóm, ngoại khóa cũng như du lịch hàng năm của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIAO DỊCH HÀNG HOÁ CBOT VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
