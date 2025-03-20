Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN EASYSALON VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Lô 15 - B3, Khu đảo nổi, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Lập trình viên

Phát triển các ứng dụng web và mobile sử dụng .NET, React và Vue

Thiết kế và triển khai các tính năng mới cho các dự án hiện tại - Tối ưu hóa hiệu suất và bảo mật của các ứng dụng

Làm việc với đội ngũ thiết kế để tạo ra các giao diện người dùng hấp dẫn

Hợp tác với các thành viên khác trong đội ngũ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật

Tham gia vào các cuộc họp và thảo luận về các dự án và công nghệ mới

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc với .NET, React và Vue

Kiến thức sâu về các công nghệ trên và các công nghệ liên quan

Kỹ năng lập trình tốt, bao gồm cả việc viết mã sạch, hiệu quả và dễ bảo trì

Kinh nghiệm làm việc với các công nghệ như Docker, Kubernetes, Azure DevOps (Ưu tiên)

Kiến thức về các phương pháp phát triển phần mềm như Agile, Scrum (Ưu tiên)

Chứng chỉ liên quan đến .NET, React và Vue (Ưu tiên)

Kỹ năng làm việc nhóm tốt, có thể hợp tác với các thành viên khác trong đội ngũ

Kỹ năng giao tiếp tốt, có thể trình bày ý tưởng và giải pháp một cách rõ ràng

Sẵn sàng học hỏi và thích nghi với các công nghệ mới

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASYSALON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh và thưởng theo hiệu suất

Cơ hội làm việc với các công nghệ mới nhất và tham gia vào các dự án thú vị

Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ và phát triển

Các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng

Các quyền lợi khác như bảo hiểm, nghỉ phép, thưởng lễ,…

Tham gia teambuilding, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASYSALON VIỆT NAM

