Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN EASYSALON VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASYSALON VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: Lô 15
- B3, Khu đảo nổi, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Phát triển các ứng dụng web và mobile sử dụng .NET, React và Vue
Thiết kế và triển khai các tính năng mới cho các dự án hiện tại - Tối ưu hóa hiệu suất và bảo mật của các ứng dụng
Làm việc với đội ngũ thiết kế để tạo ra các giao diện người dùng hấp dẫn
Hợp tác với các thành viên khác trong đội ngũ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật
Tham gia vào các cuộc họp và thảo luận về các dự án và công nghệ mới
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc với .NET, React và Vue
Kiến thức sâu về các công nghệ trên và các công nghệ liên quan
Kỹ năng lập trình tốt, bao gồm cả việc viết mã sạch, hiệu quả và dễ bảo trì
Kinh nghiệm làm việc với các công nghệ như Docker, Kubernetes, Azure DevOps (Ưu tiên)
Kiến thức về các phương pháp phát triển phần mềm như Agile, Scrum (Ưu tiên)
Chứng chỉ liên quan đến .NET, React và Vue (Ưu tiên)
Kỹ năng làm việc nhóm tốt, có thể hợp tác với các thành viên khác trong đội ngũ
Kỹ năng giao tiếp tốt, có thể trình bày ý tưởng và giải pháp một cách rõ ràng
Sẵn sàng học hỏi và thích nghi với các công nghệ mới
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASYSALON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cạnh tranh và thưởng theo hiệu suất
Cơ hội làm việc với các công nghệ mới nhất và tham gia vào các dự án thú vị
Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ và phát triển
Các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng
Các quyền lợi khác như bảo hiểm, nghỉ phép, thưởng lễ,…
Tham gia teambuilding, du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASYSALON VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
