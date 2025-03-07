Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lô C2 - 7, Đường N7, KCN Tân Phú Trung, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP.HCM, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tham gia nghiên cứu, phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống quản lý nhà kho thông minh (WMS/WES/WCS).

Phát triển các tính năng mới và tối ưu hóa hệ thống hiện có, áp dụng công nghệ IoT, AI, và tự động hóa (robot, cảm biến, băng tải,…) nhằm cải thiện hiệu suất kho.

Tích hợp các giải pháp phần cứng (thiết bị cảm biến, robot, máy quét mã vạch,…) vào hệ thống phần mềm, đảm bảo tính ổn định và hiệu quả.

Tham gia thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu, đảm bảo an toàn dữ liệu và hiệu năng hệ thống.

Phối hợp cùng đội QA/QC xây dựng kịch bản kiểm thử, xử lý lỗi, và đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi triển khai.

Theo dõi, giám sát, và bảo trì hệ thống sau khi triển khai, kịp thời khắc phục sự cố và đề xuất giải pháp cải tiến.

Cập nhật và áp dụng các công nghệ, xu hướng mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho dự án

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính, hoặc các ngành liên quan.

Thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (Java, C#, Python,…) và có kinh nghiệm sử dụng các framework phổ biến.

Có kiến thức về thiết kế hệ thống, cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

Hiểu biết về các công nghệ IoT, AI, hoặc Robotics là một lợi thế.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm với các hệ thống liên quan đến quản lý kho, logistics, hoặc dây chuyền sản xuất tự động.

Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành, giao tiếp cơ bản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Nghỉ 2 Thứ 7 và 4 chủ nhật trên tháng

- Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu, cơ hội làm việc với các công nghệ và giải pháp hiện đại về IoT, AI, tự động hóa.

- Được xét tăng lương hàng năm

- Chế độ BHXH, nghỉ phép theo quy định của Nhà nước

- Thưởng lễ, tết, thưởng cuối năm, thưởng thâm niên

- Được xét tặng thưởng cổ phần và hưởng cổ tức hàng năm

- Chương trình du lịch, team building, tiệc tất niên hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM

