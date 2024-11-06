Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Truyền Thông Mẹ và Con (MVC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 48 Hoa Mai, Phường 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

· Phát triển và tùy chỉnh các module trên nền tảng Odoo theo yêu cầu của khách hàng hoặc nội bộ công ty.

· Tích hợp Odoo với các hệ thống và phần mềm khác thông qua API.

· Đảm bảo các module Odoo phát triển hoạt động ổn định và chính xác theo yêu cầu kinh doanh.

· Thực hiện unit test cho các module và tính năng mới để đảm bảo chất lượng mã nguồn trước khi triển khai cho QC.

· Viết tài liệu kỹ thuật chi tiết cho các module và API đã phát triển để hỗ trợ việc bảo trì và nâng cấp hệ thống sau này.

· Báo cáo tiến độ công việc hàng ngày, nêu rõ các task đã hoàn thành, các vấn đề gặp phải và tiến độ của các nhiệm vụ.

· Hỗ trợ và đào tạo người dùng cuối (end-users) về cách sử dụng hệ thống Odoo cùng với BA nếu cần thiết.

· Theo dõi, tối ưu hóa hiệu suất và bảo mật của các module Odoo.

· Thực hiện các biện pháp bảo mật cho hệ thống và cơ sở dữ liệu khi lập trình, bảo vệ các endpoint API, và mã hóa dữ liệu.

· Triển khai và quản lý các dịch vụ Odoo trên Docker, bao gồm thiết lập container, tối ưu hóa hiệu suất và quản lý vòng đời của container.

· Đóng góp vào quá trình nâng cấp và cải tiến hệ thống Odoo theo định kỳ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm làm việc với nền tảng Odoo (Odoo 16 trở lên là một lợi thế).

· Có kiến thức về bảo mật hệ thống Odoo và bảo mật API.

· Kinh nghiệm với các phương pháp xác thực và ủy quyền (OAuth2, JWT) và kiểm soát quyền truy cập.

· Kinh nghiệm xử lý các lỗ hổng bảo mật như SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), Cross-Site Request Forgery (CSRF).

· Thành thạo một số ngôn ngữ lập trình liên quan như Python, JavaScript và hiểu biết chuyên sâu về XML và QWeb để phục vụ báo cáo:

Python, JavaScript

o Kinh nghiệm làm việc với QWeb và XML để tạo và tùy chỉnh các báo cáo trong Odoo.

o Khả năng tùy chỉnh các báo cáo mặc định của Odoo để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

o Thành thạo Python để truy vấn dữ liệu và xử lý logic cần thiết cho các báo cáo.

o Kinh nghiệm viết truy vấn SQL với PostgreSQL cho các báo cáo phức tạp.

o Hiểu biết về JavaScript để tạo các thành phần báo cáo động hoặc tích hợp biểu đồ bên trong Odoo

· Kinh nghiệm trong tích hợp Odoo với các hệ thống khác thông qua API (REST, XML-RPC).

· Triển khai và quản lý các dịch vụ Odoo trên Docker, bao gồm thiết lập container, tối ưu hóa hiệu suất và quản lý vòng đời của container.

· Kỹ năng phân tích vấn đề tốt, giải quyết sự cố và khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

· Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý thời gian

Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Mẹ và Con (MVC) Thì Được Hưởng Những Gì

· Thu nhập và thưởng cạnh tranh tùy theo hiệu quả công việc

·

Thu nhập và thưởng cạnh tranh tùy theo hiệu quả công việc

· Tham gia đầy đủ các chính sách BHXH ; BHYT …

Tham gia đầy đủ các chính sách BHXH ; BHYT …

· Nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp

Nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp

· Môi trường làm việc vui & thân thiện.

Môi trường làm việc vui & thân thiện.

· Tiệc công ty hàng tháng.

Tiệc công ty hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Mẹ và Con (MVC)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin