Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Phát triển Web application Front-end cho dự án sản phẩm của công ty sử dụng ReactJS, Nodejs, Java mới nhất để áp dụng cải tiến sản phẩm.

• Tốt nghiệp đại học hoặc tương đương về chuyên ngành phần mềm CNTT.

• Đã có kinh nghiệm chuyên môn từ 1-2 năm xây dựng và phát triển web application sử dụng ReactJS , Nodejs , Java.

• Có khả năng thích ứng nhanh và có tinh thần chủ động cao trong công việc.

• Yêu thích lĩnh vực tài chính chứng khoán, có kinh nghiệm về tài chính chứng khoán là một lợi thế.

