Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 7th Floor, Doji Tower, 81
- 83
- 83B
- 85 Ham Nghi, Ward Nguyen Thai Binh, District 1, HCMC., Quận 1
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
• Phát triển Web application Front-end cho dự án sản phẩm của công ty sử dụng ReactJS, Nodejs, Java mới nhất để áp dụng cải tiến sản phẩm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp đại học hoặc tương đương về chuyên ngành phần mềm CNTT.
• Đã có kinh nghiệm chuyên môn từ 1-2 năm xây dựng và phát triển web application sử dụng ReactJS , Nodejs , Java.
• Có khả năng thích ứng nhanh và có tinh thần chủ động cao trong công việc.
• Yêu thích lĩnh vực tài chính chứng khoán, có kinh nghiệm về tài chính chứng khoán là một lợi thế.
• Đã có kinh nghiệm chuyên môn từ 1-2 năm xây dựng và phát triển web application sử dụng ReactJS , Nodejs , Java.
• Có khả năng thích ứng nhanh và có tinh thần chủ động cao trong công việc.
• Yêu thích lĩnh vực tài chính chứng khoán, có kinh nghiệm về tài chính chứng khoán là một lợi thế.
Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI