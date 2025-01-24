Tuyển Market Research Vifon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Market Research Tại Vifon
- Hồ Chí Minh: 913 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, HCM
Mô Tả Công Việc Market Research Với Mức Lương 800 - 1,000 USD
-Cùng team triển khai, theo dõi các hoạt trọng liên quan đến địa bàn quản lý, tuyến bán hàng và Nhà phân phối
-Xác định mô hình phân phối theo vùng lãnh thổ, kênh phân phối và phân loại cửa hàng
-Kế hoạch mở rộng vùng lãnh thổ
-Tối ưu hóa các tuyến bán hàng
-Tối ưu hóa chi phí phát triển vùng lãnh thổ.
-Phát triển vùng lãnh thổ tiềm năng
-Theo dõi và kiểm soát các vấn đề liên quan đến vận hành và tuân thủ của đội ngũ bán hàng.
-Tracking và review execution của đội ngũ đưa ra hướng giải quyết và fix lỗi cụ thể tại từng khu vực, từng vùng
-Tham gia cùng team Audit đánh giá chất lượng NPP và đội ngũ.
Với Mức Lương 800 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Vifon Thì Được Hưởng Những Gì
