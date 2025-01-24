Tuyển Market Research Vifon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,000 USD

-Cùng team triển khai, theo dõi các hoạt trọng liên quan đến địa bàn quản lý, tuyến bán hàng và Nhà phân phối

-Xác định mô hình phân phối theo vùng lãnh thổ, kênh phân phối và phân loại cửa hàng

-Kế hoạch mở rộng vùng lãnh thổ

-Tối ưu hóa các tuyến bán hàng

-Tối ưu hóa chi phí phát triển vùng lãnh thổ.

-Phát triển vùng lãnh thổ tiềm năng

-Theo dõi và kiểm soát các vấn đề liên quan đến vận hành và tuân thủ của đội ngũ bán hàng.

-Tracking và review execution của đội ngũ  đưa ra hướng giải quyết và fix lỗi cụ thể tại từng khu vực, từng vùng

-Tham gia cùng team Audit đánh giá chất lượng NPP và đội ngũ.