Tuyển Market Research Công ty cổ phần Nafoods Group Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nguyễn Văn Hưởng - Thảo Điền - Quận Thủ Đức - HCM, Quận 2, Quận 2

Phân tích dữ liệu và lập báo cáo định kỳ về tổng quan tình hình thị trường xuất khẩu ở VN và thế giới (mùa vụ, vùng trồng, đối thủ cạnh tranh,...)

Phân tích các xu hướng thị trường mới, hành vi người tiêu dùng và hoạt động của đối thủ cạnh tranh khi phát triển sản phẩm mới.

Lên kế hoạch thực hiện các buổi khảo sát khách hàng, người tiêu dùng để cải thiện sản phẩm, dịch vụ .

Đề xuất các thay đổi về sản phẩm/dịch vụ, định hướng tiếp cận khách hàng dựa trên kết quả khảo sát.

Phối hợp với các phòng ban liên quan lên kế hoạch và triển khai hoạt động nghiên cứu thị trường & đối thủ.

Đầu mối làm việc với các agency về các bản báo cáo phân tích dữ liệu chuyên sâu,

Đại học/ Cao đẳng trở lên ngành kinh tế, Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan

Tiếng Anh giao tiếp thành thạo.

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các doanh nghiệp sản xuất đồ uống, thực phẩm tươi từ trái cây chế biến.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, có sức thuyết phục tốt.

Thiết lập kế hoạch một cách hệ thống & có thứ tự ưu tiên, có giải pháp dự phòng để back-up khi rủi ro xảy ra

Am hiểu và áp dụng được các kiến thức Marketing: Kiến thức nền tảng MKT, chỉ số tài chính

Kỹ năng thực hiện các phần mềm/công cụ thu thập và khảo sát, báo cáo.

Kỹ năng quản lý thời gian, kết quả công việc

Tại Công ty cổ phần Nafoods Group Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng lương tháng 13

- Thưởng KPI theo chính sách công ty

- Chế độ ăn ca 35k/ngày

- Các phúc lợi khác

- Ngày nghỉ: Thứ 7, Chủ nhật hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Nafoods Group Pro Company

