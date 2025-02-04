Tuyển Market Research Công ty cổ phần Nafoods Group Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Công ty cổ phần Nafoods Group Pro Company
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công ty cổ phần Nafoods Group Pro Company

Market Research

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Market Research Tại Công ty cổ phần Nafoods Group Pro Company

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Nguyễn Văn Hưởng

- Thảo Điền

- Quận Thủ Đức

- HCM, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Market Research Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Phân tích dữ liệu và lập báo cáo định kỳ về tổng quan tình hình thị trường xuất khẩu ở VN và thế giới (mùa vụ, vùng trồng, đối thủ cạnh tranh,...)
Phân tích các xu hướng thị trường mới, hành vi người tiêu dùng và hoạt động của đối thủ cạnh tranh khi phát triển sản phẩm mới.
Lên kế hoạch thực hiện các buổi khảo sát khách hàng, người tiêu dùng để cải thiện sản phẩm, dịch vụ .
Đề xuất các thay đổi về sản phẩm/dịch vụ, định hướng tiếp cận khách hàng dựa trên kết quả khảo sát.
Phối hợp với các phòng ban liên quan lên kế hoạch và triển khai hoạt động nghiên cứu thị trường & đối thủ.
Đầu mối làm việc với các agency về các bản báo cáo phân tích dữ liệu chuyên sâu,

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học/ Cao đẳng trở lên ngành kinh tế, Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan
Tiếng Anh giao tiếp thành thạo.
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các doanh nghiệp sản xuất đồ uống, thực phẩm tươi từ trái cây chế biến.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, có sức thuyết phục tốt.
Thiết lập kế hoạch một cách hệ thống & có thứ tự ưu tiên, có giải pháp dự phòng để back-up khi rủi ro xảy ra
Am hiểu và áp dụng được các kiến thức Marketing: Kiến thức nền tảng MKT, chỉ số tài chính
Kỹ năng thực hiện các phần mềm/công cụ thu thập và khảo sát, báo cáo.
Kỹ năng quản lý thời gian, kết quả công việc

Tại Công ty cổ phần Nafoods Group Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng lương tháng 13
- Thưởng KPI theo chính sách công ty
- Chế độ ăn ca 35k/ngày
- Các phúc lợi khác
- Ngày nghỉ: Thứ 7, Chủ nhật hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Nafoods Group Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Nafoods Group Pro Company

Công ty cổ phần Nafoods Group Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 47 Nguyễn Cảnh Hoan, Quán Bàu, Tp Vinh, Nghệ An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

