Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

- Thực hiện quản lý và giám sát team trong quá trình làm việc. Đồng thời đánh giá hiệu suất làm việc, phân công nhiệm vụ cho từng nhân sự.

- Phát triển và xây dựng chiến dịch và chiến lược với mục đích truyền thông, tiếp thị cho sản phẩm qua các kênh social network như Facebook, website, quảng cáo,...

- Báo cáo tiến độ dự án với cấp trên thường xuyên, triển khai các chiến dịch.

- Tiến hành thử nghiệm trên nhiều nền tảng kênh miễn phí khác nhau. Tạo các dạng nội dung số trên mạng xã hội, truyền thông và tổ chức sự kiện,...

- Xây dựng các nội dung đem lại giá trị cao và hấp dẫn trên các trang website, fanpage công ty.

- Gặp mặt, xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược để hợp tác tại công ty, doanh nghiệp.

- Báo cáo, giám sát ngân sách cho hoạt động tiếp thị hàng tháng để phân bổ, lên budget chi tiêu hàng quý.

- Có trách nhiệm phê duyệt các loại báo cáo, giấy tờ và tài liệu marketing để quảng cáo.

- Phân tích thông tin thị trường và tìm hiểu insight khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã có ít nhất 1 năm làm việc ở vị trí trưởng nhóm Facebook Ads, Google Ads, Hoặc Zalo Ads và quản lý team từ 3-5 người, ưu tiên có kinh nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm, có kinh nghiệm thực chiến.

- Thường xuyên tìm hiểu & áp dụng những công cụ đo lường hoặc tối ưu khi triển khai quảng cáo.

- Mạnh dạn đề xuất các ý tưởng hoặc định hướng áp dụng những công cụ/giải pháp Digital Marketing mới phù hợp với định hướng chung của công ty.

- Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 10-15M + thưởng theo doanh số (cá nhân, team đội nhóm) + thưởng mức, thương sao + pc (Tổng thu nhập 15-35M ++).

- Có cơ hội phát triển lên những vị trí cao hơn, trở thành Giám đốc Marketing của 1 chi nhánh công ty.

- Được tham gia các khóa học do các Công ty & chuyên gia trực tiếp giảng dạy (công ty tài trợ 100% học phí).

- Môi trường năng động, trẻ trung.

- Được Trao Quyền, khuyến khích đột phá, sáng tạo, chấp nhận rủi ro, sai sót.

- 12 phép/ năm, Thưởng Lễ, Tết theo năng lực.

- Xét duyệt tăng lương 6 tháng/lần dựa trên kết quả công việc.

- Hưởng các chính sách đãi ngộ đặc biệt từ công ty (Mua hàng nội bộ, Đào tạo về kỹ năng mềm, thư viện miễn phí, du lịch,...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO

