Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN GOLF ORDER VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 196 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

- Lập kế hoạch, quản lý, triển khai, đánh giá các hoạt động quảng cáo.

- Lên ý tưởng và viết nội dung phù hợp cho từng chiến dịch.

- Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo.

- Lập báo cáo hoạt động quảng cáo theo ngày, tuần, tháng, quý.

- Theo dõi và tối ưu hóa về chi phí để đạt hiệu quả chương trình chạy quảng cáo

(theo KPI).

- Phối hợp với team Marketing và các phòng ban khác trong công ty để triển khai

công việc.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi: 18-27

- Có laptop cá nhân.

- Đã có kinh nghiệm về marketing, các mảng: Ads, SEO Web là một lợi thế. Không

có kinh nghiệm sẽ được training trực tiếp từ Quản lý.

- Năng động, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, trung thực.

- Thời gian làm việc tối thiểu 8 buổi/ tuần (tương đương tối thiểu 4 ngày/ tuần)

+ Sáng: 8h00 – 12h00

+ Chiều: 13h30 – 17h030.

Sắp xếp linh hoạt theo lịch của mỗi cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN GOLF ORDER VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ 2-4 triệu/tháng tùy vào thời gian đáp ứng và hiệu suất, kinh nghiệm công

việc.

- Hỗ trợ dấu xác nhận thực tập của đơn vị.

- Cam kết sự nghiệp, vị trí thăng tiến rõ ràng đi cùng với mục tiêu cá nhân của ứng

viên.

- Được đào tạo bài bản, cầm tay chỉ việc. Hàng tuần được tham gia khóa học The

Coaching Masters do chính Giám Đốc trực tiếp đào tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN GOLF ORDER VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.