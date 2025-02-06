Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HÓA SINH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 8 - 10 triệu + thưởng theo hiệu quả bán hàng (thu nhập 11 - 15 triệu) Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, có cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng chuyên môn. Tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng livestream và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm và các quyền lợi theo quy định của công ty.", Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Chăm sóc khách hàng qua các kênh truyền thông:

Tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng qua điện thoại, chat, email, và các kênh mạng xã hội.

Xử lý đơn hàng, theo dõi và cập nhật tình trạng đơn hàng cho khách.

Hỗ trợ khách hàng về chính sách, chương trình khuyến mãi và các thông tin sản phẩm.

Thực hiện Livestream bán hàng:

Chuẩn bị và tổ chức các buổi livestream trên các nền tảng (Facebook, Tiktok, Shopee Live,...).

Giới thiệu sản phẩm, chia sẻ thông tin, giải đáp thắc mắc và thúc đẩy doanh số bán hàng qua livestream.

Tương tác trực tiếp với khách hàng trong livestream, tạo không khí sôi nổi và thu hút người xem.

Nghiên cứu và nâng cao kỹ năng livestream:

Phối hợp với đội ngũ marketing để cập nhật các xu hướng livestream và bán hàng mới nhất.

Đưa ra các sáng kiến và góp ý để cải thiện chất lượng livestream và tăng cường trải nghiệm khách hàng.

Theo dõi và báo cáo:

Báo cáo kết quả bán hàng qua kênh livestream và chăm sóc khách hàng hàng tuần/tháng.

Phân tích phản hồi của khách hàng, từ đó đưa ra các đề xuất để nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm mua sắm.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng và bán hàng qua mạng.

Có khả năng giao tiếp tốt, giọng nói truyền cảm, thân thiện và tự tin trước ống kính.

Kỹ năng xử lý tình huống nhanh nhẹn, nhạy bén, và kiên nhẫn trong việc giải quyết vấn đề.

Có kiến thức về các nền tảng livestream như Facebook, Tiktok, Shopee Live là một lợi thế.

Tinh thần làm việc chủ động, có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HÓA SINH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 11 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HÓA SINH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin