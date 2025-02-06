Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂM CHÍ TÀI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch, nghỉ mát. Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện., Quận Hai Bà Trưng

Tiếp nhận, xử lý các cuộc gọi, email, tin nhắn từ khách hàng về các vấn đề liên quan phụ huynh và học sinh

Hỗ trợ khách hàng giải đáp các thắc mắc, hướng dẫn phụ huynh và học sinh

Ghi nhận thông tin phản hồi, góp ý của khách hàng và chuyển thông tin đến các bộ phận liên quan để xử lý.

Theo dõi, cập nhật tình trạng xử lý các vấn đề của khách hàng và thông báo kết quả cho khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Excel, google sheet).

Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, giọng nói dễ nghe, truyền tải thông tin rõ ràng, mạch lạc.

Khả năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề nhanh chóng, hiệu quả.

Có tinh thần trách nhiệm, thái độ tích cực, chủ động trong công việc.

Nhanh nhẹn, linh hoạt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Thời gian làm việc theo ca, chủ yếu làm ca tối

Nghỉ cuối tháng

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂM CHÍ TÀI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

