Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂM CHÍ TÀI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂM CHÍ TÀI
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂM CHÍ TÀI

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂM CHÍ TÀI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch, nghỉ mát. Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện., Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận, xử lý các cuộc gọi, email, tin nhắn từ khách hàng về các vấn đề liên quan phụ huynh và học sinh
Hỗ trợ khách hàng giải đáp các thắc mắc, hướng dẫn phụ huynh và học sinh
Ghi nhận thông tin phản hồi, góp ý của khách hàng và chuyển thông tin đến các bộ phận liên quan để xử lý.
Theo dõi, cập nhật tình trạng xử lý các vấn đề của khách hàng và thông báo kết quả cho khách hàng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Excel, google sheet).
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, giọng nói dễ nghe, truyền tải thông tin rõ ràng, mạch lạc.
Khả năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề nhanh chóng, hiệu quả.
Có tinh thần trách nhiệm, thái độ tích cực, chủ động trong công việc.
Nhanh nhẹn, linh hoạt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Thời gian làm việc theo ca, chủ yếu làm ca tối
Nghỉ cuối tháng

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂM CHÍ TÀI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂM CHÍ TÀI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂM CHÍ TÀI

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂM CHÍ TÀI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, số 10 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

