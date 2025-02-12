Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng ASIA AMERICA LOGISTICS SERVICES COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 350 - 400 Triệu

Tóm tắt vị trí:

Chức vụ Nhân Viên Chứng Từ Logistics là một phần quan trọng trong đội ngũ logistics của công ty. Nhân viên sẽ chịu trách nhiệm về các tài liệu liên quan đến xuất nhập khẩu, đảm bảo sự chính xác và tuân thủ các quy định hiện hành. Qua đó, nhân viên sẽ góp phần vào việc phát triển dịch vụ của công ty và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Mô tả công việc:

• Chuẩn bị và kiểm tra các tài liệu xuất nhập khẩu cần thiết.

• Đảm bảo tất cả các chứng từ đều chính xác và đầy đủ trước khi gửi đi.

• Liên lạc với các bên liên quan như hãng tàu, nhà cung cấp và khách hàng.

• Theo dõi và xử lý các lô hàng liên quan đến xuất nhập khẩu.

• Cập nhật và duy trì hệ thống lưu trữ tài liệu liên quan.

• Hỗ trợ các bộ phận khác khi cần thiết.

• Đảm bảo tuân thủ tất cả các quy trình và quy định liên quan đến xuất nhập khẩu.

• Tham gia các khóa đào tạo để nâng cao kỹ năng và kiến thức trong lĩnh vực.

• Đảm bảo cung cấp dịch vụ xuất nhập khẩu hiệu quả và nhanh chóng cho khách hàng.