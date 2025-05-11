Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN FORD THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 105 Láng Hạ,, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm các khách hàng có nhu cầu gửi xe ô tô tại Bãi xe Công ty đang quản lý;

Làm việc với khách hàng, lập hợp đồng TGPT, phụ lục, thanh lý, công văn, làm thẻ gửi xe liên quan đến Bãi xe. Thu hồi công nợ của khách hàng;

Quản lý Hợp đồng và các tài liệu kèm theo, các tài liệu pháp lý liên quan đến trông giữ xe ô tô;

Theo dõi, tái ký hợp đồng trông giữ xe ô tô, xe máy;

\'Kiểm tra, giám sát toàn bộ Bãi xe về: Xe hợp đồng, xe lượt, tình trạng phát thẻ... Lập biên bản đề xuất xử lý (khi có vi phạm)

Lập bảng kê nộp tiền doanh thu, quản lý doanh thu theo đúng các nguyên tắc tài chính và hướng dẫn của Phòng TCKT

Cập nhật data khách hàng gửi xe ô tô, xe máy lên hệ thống phần mềm và đảm bảo bảo mật

Quản lý hệ thống soát vé thông minh: Doanh thu vé lượt, danh sách khách hàng, các hình ảnh, dữ liệu trên phần mềm;

Báo cáo hàng tuần về tình hình khách hàng gửi xe tại Bãi đỗ xe;

Các công việc khác theo phân công của cấp Quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Học vấn, trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Độ tuổi: Từ 22 - 35 tuổi

Có 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tố chất cần thiết cho công việc

Nhạy cảm, nắm bắt nhanh tâm lý, cảm xúc của khách hàng

Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm duới áp lực cao

Kiến thức chuyên môn

Có kiến thức cơ bản, am hiểu về hệ thống Carparking

Hiểu rõ các điều khoản, điều lệ trong hợp đồng trông giữ phương tiện

Kỹ năng thiết yếu cho công việc

Có khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán ký kết hợp đồng

Kỹ năng tìm kiếm khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ

Ngoại ngữ: Tiếng anh giao tiếp

Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng, Có khả năng sử dụng các phần mềm quản lý khách hàng.

Có khả năng đa dạng phương pháp tìm kiếm khách hàng bằng nhiều hình thức khác nhau

Quyền Lợi

Mức lương thỏa thuận tương xứng với năng lực

Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm bắt buộc cho NLĐ

Hỗ trợ ăn trưa

Chế độ đãi ngộ tốt:

Chế độ ốm đau, thai sản, hiếu hỉ,...

Chế độ thăm quan, nghỉ mát, teambuilding

Chế độ thưởng các ngày lễ, tết

Cách Thức Ứng Tuyển

