Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN FORD THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FORD THĂNG LONG
- Hà Nội: 105 Láng Hạ,, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm các khách hàng có nhu cầu gửi xe ô tô tại Bãi xe Công ty đang quản lý;
Làm việc với khách hàng, lập hợp đồng TGPT, phụ lục, thanh lý, công văn, làm thẻ gửi xe liên quan đến Bãi xe. Thu hồi công nợ của khách hàng;
Quản lý Hợp đồng và các tài liệu kèm theo, các tài liệu pháp lý liên quan đến trông giữ xe ô tô;
Theo dõi, tái ký hợp đồng trông giữ xe ô tô, xe máy;
\'Kiểm tra, giám sát toàn bộ Bãi xe về: Xe hợp đồng, xe lượt, tình trạng phát thẻ... Lập biên bản đề xuất xử lý (khi có vi phạm)
Lập bảng kê nộp tiền doanh thu, quản lý doanh thu theo đúng các nguyên tắc tài chính và hướng dẫn của Phòng TCKT
Cập nhật data khách hàng gửi xe ô tô, xe máy lên hệ thống phần mềm và đảm bảo bảo mật
Quản lý hệ thống soát vé thông minh: Doanh thu vé lượt, danh sách khách hàng, các hình ảnh, dữ liệu trên phần mềm;
Báo cáo hàng tuần về tình hình khách hàng gửi xe tại Bãi đỗ xe;
Các công việc khác theo phân công của cấp Quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: Từ 22 - 35 tuổi
Có 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tố chất cần thiết cho công việc
Nhạy cảm, nắm bắt nhanh tâm lý, cảm xúc của khách hàng
Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm duới áp lực cao
Kiến thức chuyên môn
Có kiến thức cơ bản, am hiểu về hệ thống Carparking
Hiểu rõ các điều khoản, điều lệ trong hợp đồng trông giữ phương tiện
Kỹ năng thiết yếu cho công việc
Có khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán ký kết hợp đồng
Kỹ năng tìm kiếm khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ
Ngoại ngữ: Tiếng anh giao tiếp
Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng, Có khả năng sử dụng các phần mềm quản lý khách hàng.
Có khả năng đa dạng phương pháp tìm kiếm khách hàng bằng nhiều hình thức khác nhau
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FORD THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì
Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm bắt buộc cho NLĐ
Hỗ trợ ăn trưa
Chế độ đãi ngộ tốt:
Chế độ ốm đau, thai sản, hiếu hỉ,...
Chế độ thăm quan, nghỉ mát, teambuilding
Chế độ thưởng các ngày lễ, tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FORD THĂNG LONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
