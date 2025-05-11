Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng EMS Fitness & Yoga Center (EFYC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu

Mức lương 5 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 1/163 Hoàng Ngân, Trung Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Nắm vững các thông tin về sản phẩm dịch vụ Công ty cung cấp.

Nắm vững các thông tin về sản phẩm dịch vụ Công ty cung cấp.

Trả lời tin nhắn khách hàng trên trang và hỗ trợ khách hàng theo data có sẵn.

Nhanh chóng giải quyết vấn đề, sự cố phát sinh và khiếu nại của khách hàng.

Mời khách hàng lên tham quan, trải nghiệm dịch vụ của Công Ty

Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận

Tốt nghiệp THPT trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm

Tốt nghiệp THPT trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm

Chưa biết được đào tạo

Khả năng giao tiếp tốt, tác phong nhanh nhẹn.

Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi có tinh thần tự giác, trách nhiệm cao trong công việc.

Chăm chỉ, cẩn thận và cầu tiến trong công việc

Tại EMS Fitness & Yoga Center (EFYC) Thì Được Hưởng Những Gì

Được sử dụng free các dịch vụ tại trung tâm

Được nghỉ lễ, tết theo quy định

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch nghỉ dưỡng...

Được tham gia các chương trình đào tạo bài bản và chuyên nghiệp

Được định hướng công việc, cơ chế thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại EMS Fitness & Yoga Center (EFYC)

