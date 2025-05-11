Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng EMS Fitness & Yoga Center (EFYC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại EMS Fitness & Yoga Center (EFYC)
Mức lương
5 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 1/163 Hoàng Ngân, Trung Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 5 - 8 Triệu
Nắm vững các thông tin về sản phẩm dịch vụ Công ty cung cấp.
Trả lời tin nhắn khách hàng trên trang và hỗ trợ khách hàng theo data có sẵn.
Nhanh chóng giải quyết vấn đề, sự cố phát sinh và khiếu nại của khách hàng.
Mời khách hàng lên tham quan, trải nghiệm dịch vụ của Công Ty
Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm
Chưa biết được đào tạo
Khả năng giao tiếp tốt, tác phong nhanh nhẹn.
Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi có tinh thần tự giác, trách nhiệm cao trong công việc.
Chăm chỉ, cẩn thận và cầu tiến trong công việc
Tại EMS Fitness & Yoga Center (EFYC) Thì Được Hưởng Những Gì
Được sử dụng free các dịch vụ tại trung tâm
Được nghỉ lễ, tết theo quy định
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch nghỉ dưỡng...
Được tham gia các chương trình đào tạo bài bản và chuyên nghiệp
Được định hướng công việc, cơ chế thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại EMS Fitness & Yoga Center (EFYC)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
