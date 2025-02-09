Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Phụ trách giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm hoặc dịch vụ công ty cung cấp, chuyển tiếp thông tin cho các bộ phận liên quan.

Báo phí dịch vụ tới khách hàng/đại lý khi có phát sinh.

Gọi điện khảo sát về chất lượng dịch vụ của công ty.

Hiểu về cách vận hành sản phẩm để tư vấn cho khách hàng

Lên báo cáo các theo yêu cầu của Trưởng bộ phận và Ban Giám đốc

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ tuổi từ 21 đến 30

Tự tin giao tiếp

Nhanh nhẹn, cầu tiến và trung thực trong công việc

Khả năng thuyết phục và kết nối với khách hàng

Khả năng làm việc nhóm, chịu được áp lực cao

Chủ động, kỹ năng xử lý tình huống tốt

Hòa đồng, thân thiện

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 9 - 15 triệu + thưởng. (Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)

Thời gian làm việc: 8h – 17h30 từ Thứ 2 – Thứ 6, nghỉ chiều thứ 7 & CN;

Phụ cấp đầy đủ bao gồm: Máy tính, điện thoại, ăn trưa, gửi xe, thiết bị phục vụ cho công việc.

Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế.

Thử việc tối đa 02 tháng, được hưởng đầy đủ các chính sách như Phép năm, hiếu hỉ, lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, thưởng sinh nhật,... ngay sau thời gian thử việc

Được hưởng các chính sách phúc lợi khác như du lịch, teambuilding hàng năm, teabreak hàng tháng.

Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc.

Cơ hội phát triển chuyên môn, phát triển bản thân.

Cơ hội và lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM

