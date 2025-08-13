Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần Color Life làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 230B Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Đầu mối nhận thông tin về khiếu nại/góp ý của khách hàng, đưa ra phương án xử lý theo quy trình của công ty.

Thực hiện các tác nghiệp chăm sóc khách hàng qua điện thoại, duy trì tốt mối quan hệ với khách hành tiềm năng và khách hàng cũ của công ty.

Phối hợp với phòng Marketing để Thực hiện thông báo đến khách hàng các chương trình khuyến mãi của công ty.

Phối hợp với các phòng Ban để xử lý khiếu nại, yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác nhất.

Kiểm tra, rà soát các hoạt động chăm sóc khách hàng theo yêu cầu của Trưởng Bộ phận.

Đề xuất các chương trình, cải tiến các quy trình phục vụ nhằm tối đa hóa lợi ích của công ty và khách hàng.

Thực hiện các công việc liên quan theo chỉ đạo của Trưởng Bộ phận.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 21 - 28 tuổi

Trình độ: Trung cấp trở lên

Có kinh nghiệm về Chăm sóc khách hàng, bán hàng.

Chịu được áp lực công việc tốt.

Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, phân tích và giải quyết vấn đề.

Yêu thích hoa và các công việc liên quan đến hoa tươi.

Giọng nói rõ ràng, lưu loát.

Khả năng sử dụng máy tính tốt.

Tại Công ty cổ phần Color Life Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 6.5tr - 15tr/ tháng phù hợp với năng lực.

Được cung cấp máy tính bàn và các thiết bị phục vụ công việc.

12 ngày phép/năm.

Đóng BHXH theo quy định của Bộ luật Lao động.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Lương tháng thứ 13 và thưởng hiệu quả công việc theo quy định Công ty.

Tham gia du lịch các hoạt động nội bộ Công ty,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Color Life

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin