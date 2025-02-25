Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 2 ...và 19 địa điểm khác, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
+ Tiếp nhận, hỗ trợ và giải quyết các yêu cầu từ khách hàng qua điện thoại Hotline nhằm mang đến sự hài lòng cho khách hàng.
+ Xác định nguyên nhân, sự cố, lý do, hướng xử lý và biện pháp khắc phục sự việc trước khi kết thúc một yêu cầu/ khiếu nại sau khi khách hàng hài lòng
+ Làm việc đội nhóm và hợp tác tốt với các bộ phận liên quan.
+ Đảm bảo các chỉ tiêu về hiệu suất và chất lượng theo quy định Phòng ban và Công ty.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
KIẾN THỨC
Tốt nghiệp THCN trở lên
Có kiến thức về dịch vụ khách hàng và chăm sóc khách hàng
Vi tính: thông thạo Microsoft Word, Excel.
THÁI ĐỘ
Làm việc cẩn thận dưới áp lực cao
KỸ NĂNG
Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại, thư điện tử (biết lắng nghe, nắm bắt được vấn đề của khách hàng, trình bày ngắn gọn nhưng đủ ý, không ngắt lời khách hàng, thể hiện sự thân thiện…)
Kỹ năng viết và trả lời bằng văn bản, thư điện tử
Kỹ năng tổng hợp thông tin
Kỹ năng làm việc đội nhóm
Kỹ năng đàm phán, thương lượng
Thuyết phục
Giữ cam kết
Kỹ năng quản lý công việc theo kế hoạch về thời gian một cách hiệu quả.
Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng hiệu quả làm việc;
Có 12 ngày nghỉ phép hằng năm, đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, lương tháng 13;
Cơ hội học hỏi từ các đồng nghiệp có nhiều kinh nghiệm, môi trường năng động;
Được hướng dẫn với đội ngũ leader tận tình và giàu kinh nghiệm;
Được đào tạo bài bản, lộ trình thăng tiến theo năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company
