Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 2 ...và 19 địa điểm khác, Quận 10

Mô Tả Công Việc

+ Tiếp nhận, hỗ trợ và giải quyết các yêu cầu từ khách hàng qua điện thoại Hotline nhằm mang đến sự hài lòng cho khách hàng.

+ Xác định nguyên nhân, sự cố, lý do, hướng xử lý và biện pháp khắc phục sự việc trước khi kết thúc một yêu cầu/ khiếu nại sau khi khách hàng hài lòng

+ Làm việc đội nhóm và hợp tác tốt với các bộ phận liên quan.

+ Đảm bảo các chỉ tiêu về hiệu suất và chất lượng theo quy định Phòng ban và Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

KIẾN THỨC

Tốt nghiệp THCN trở lên

Có kiến thức về dịch vụ khách hàng và chăm sóc khách hàng

Vi tính: thông thạo Microsoft Word, Excel.

THÁI ĐỘ

Làm việc cẩn thận dưới áp lực cao

KỸ NĂNG

Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại, thư điện tử (biết lắng nghe, nắm bắt được vấn đề của khách hàng, trình bày ngắn gọn nhưng đủ ý, không ngắt lời khách hàng, thể hiện sự thân thiện…)

Kỹ năng viết và trả lời bằng văn bản, thư điện tử

Kỹ năng tổng hợp thông tin

Kỹ năng làm việc đội nhóm

Kỹ năng đàm phán, thương lượng

Thuyết phục

Giữ cam kết

Kỹ năng quản lý công việc theo kế hoạch về thời gian một cách hiệu quả.

Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng hiệu quả làm việc;

Có 12 ngày nghỉ phép hằng năm, đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, lương tháng 13;

Cơ hội học hỏi từ các đồng nghiệp có nhiều kinh nghiệm, môi trường năng động;

Được hướng dẫn với đội ngũ leader tận tình và giàu kinh nghiệm;

Được đào tạo bài bản, lộ trình thăng tiến theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển

