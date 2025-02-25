Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng BÍCH KOREA SPA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Đón tiếp khách vào Salon.

- Hướng dẫn khách hàng vào nơi sử dụng các dịch vụ trong Salon.

- Sắp xếp lịch sử dụng dịch vụ cho khách, gọi điện nhắc lịch cho khách( nếu có vấn đề phát sinh).

- Hướng dẫn và tư vấn cho khách về các sản phẩm dịch vụ trong Salon.

- Tuổi từ 18 - 28 tuổi, nhanh nhẹn, ngoại hình ưa nhìn và có khả năng giao tiếp khá.

- Tối thiếu 1 năm kinh nghiệm vị trí tương tự.

- Yêu cầu: Tiếng Anh giao tiếp, ưu tiên biết Tiếng Trung, Tiếng Hàn

- Biết sử dụng máy tính cơ bản và bán hàng là 1 lợi thế, nếu không sẽ được hỗ trợ đào tạo thêm.

- Ca làm việc: 12h00 -20h00

Tại BÍCH KOREA SPA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 7.000.000 - 10.000.000 VNĐ (Lương cơ bản + Phụ cấp cơm trưa + Hoa hồng)

- Được xét tăng lương định kì hàng năm.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

- Được học hỏi nâng cấp bản thân liên tục, văn hóa cởi mở, luôn sẵn sàng tương tác hỗ trợ.

- Địa điểm làm việc: SH11, Tòa nhà Park 3, Vinhome Central Park, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BÍCH KOREA SPA

