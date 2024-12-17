Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/01/2025
Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vị trí 23 – BT 3 – KĐT Xa La – Hà Đông – Hà Nội., Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

1/Chăm sóc phụ huynh trước, trong, sau quá trình học
Cung cấp tới phụ huynh các thông tin cần thiết khi học (lịch khai giảng, nhóm lớp, sử dụng App Pasal Junior).
Nắm bắt tình trạng học tập, chủ động liên hệ hỏi thăm phụ huynh định kỳ, từ khi lớp chuẩn bị khai giảng đến khi lớp học đã kết thúc.
Tiếp nhận và xử lý, giải đáp các thắc mắc, khiếu nại, ý kiến góp ý của phụ huynh/ khách hàng.
Tiếp nhận và xử lý các thủ tục học tập phát sinh (học lại, huỷ học...).
Đối tượng học viên chăm sóc gồm:
Phụ huynh/ Học viên các lớp tiếng Anh mầm non tại các điểm trường tại Hà Nội.
Phụ huynh/ Học viên các lớp tiếng Anh tiểu học tại các điểm trường tại Hà Nội.
2/ Thực hiện bán khoá học (vào các thời điểm kết thúc chương trình mầm non, upsales lên các khóa tiểu học: thời điểm tháng 3,4 và tháng 8,9 hàng năm).
Tư vấn phụ huynh đăng ký thêm gói học tiếng Anh tiểu học sau khi gần kết thúc chương trình mầm non.
Khai thác khách hàng mới từ nguồn phụ huynh giới thiệu.
Tư vấn giúp khách hàng lựa chọn được khoá học phù hợp.
3/ Các công việc văn phòng tại điểm trường
Phối hợp cùng đội ngũ Giảng viên chuẩn bị tài liệu, học liệu (nếu có)
Thu học phí, lên hóa đơn, hợp đồng cho phụ huynh/ khách hàng.
Xử lý việc thông báo lịch học, lùi lớp, huỷ lớp, chuẩn bị giáo trình buổi khai giảng cho học viên/ phụ huynh.
Đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ tại quầy lễ tân
4/ Tổ chức các lớp học được phân giao (lớp buổi tối)
Chịu trách nhiệm liên hệ phụ huynh, sắp xếp học viên vào các lớp học theo lịch khai giảng khi được phân giao từ phía Quản lý trực tiếp.
Tiếp nhận, hỗ trợ các thủ tục (bảo lưu, học lại, chuyển lớp,...) đối với các lớp học được phân giao chăm sóc, đảm bảo học viên được hỗ trợ kịp thời, chính xác.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính nữ, độ tuổi 22 – 32. Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, ưu tiên các chuyên ngành ngoại ngữ, quản trị kinh doanh, tâm lý.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm liên quan đến mảng chăm sóc khách hàng.
Kỹ năng phân tích; lắng nghe và xử lý tình huống linh hoạt.
Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản.
Không nói ngọng, nói giọng địa phương.
Yêu cầu: có laptop cá nhân.
Đăc biệt ưu tiên:
Ứng viên đã có kinh nghiệm liên quan đến mảng chăm sóc khách hàng về dịch vụ hoặc sản phẩm giáo dục.

Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal Thì Được Hưởng Những Gì

1/ Môi trường làm việc
Phong cách làm việc No Boss – Staff, được tự tin - tự chủ và tự trọng trong công việc.
Không chỉ hoàn thành công việc mà còn hoàn thiện bản thân và phát triển sự nghiệp.
Tại Pasal: "khách hàng là những người bạn, đồng nghiệp là những người anh em". Nơi bạn sẽ tìm ra tiếng nói và niềm đam mê cháy bỏng của bản thân, Pasal sẽ là ngôi nhà thứ 2 của Bạn.
2/ Chính sách đãi ngộ
Lương cứng: 7.000.000 - 9.000.000 VNĐ + hoa hồng tư vấn (upsales).
7.000.000 - 9.000.000 VNĐ
Xét duyệt tăng lương cơ bản 1 lần/ năm, đánh giá công việc định kỳ để xét thăng tiến theo lộ trình phát triển sự nghiệp tại Pasal.
Thưởng lương tháng 13 và thưởng cuối năm theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.
Đóng BHXH theo quy định của pháp luật và theo quy định của công ty.
Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng chuyên môn và nhận học bổng 100% khóa học Tiếng Anh giao tiếp độc quyền tại Pasal.
Phát triển kỹ năng đội nhóm, teamwork, bán hàng và chăm sóc khách hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal

Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Head Office Số 2, Ngõ 54 Phỗ Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

