Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2025
CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Đảm bảo cơ sở vật chất, sắp xếp phòng học gọn gàng, ngăn nắp, phù hợp với tiêu chuẩn của trung tâm. Chuẩn bị giáo trình, in ấn tài liệu cho giáo viên cho từng buổi học.
Chăm sóc học viên và phụ huynh trong quá trình học.
Hỗ trợ học viên trong quá trình học tập tại DOL: kiểm tra đầu vào, thông báo lịch học, xếp lớp học bù, nhận review/feedback từ học viên, báo cáo tình hình học tập của học viên cho phụ huynh và các công tác khác… để đảm bảo lớp học được vận hành suôn sẻ và hiệu quả.
Là cầu nối giữa trung tâm, giáo viên và học viên trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh.
HCM: Làm việc xoay ca (8h30-18h30, 12h-22h), 6 ngày/tuần (off 1 ngày bất kỳ, trừ thứ 7).
HCM:
Làm việc tại cơ sở được phân công, sẽ được cân đối gần khu vực sinh sống.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo. Có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực giáo dục là một lợi thế. Chấp nhận sinh viên đang chờ bằng.
Giải quyết công việc được giao nhanh lẹ, chính xác.
Có tâm với học viên và trách nhiệm với công việc.
Sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp.
Kiên nhẫn, trung thực, kỷ luật, vui vẻ hoà đồng.
Có kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, ghi chú, và tư duy logic.
Có kỹ năng làm việc nhóm và tư duy hướng đến giải pháp.

Tại CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cơ bản (7.000.000 VND – 9.000.000 VND) + bonus. Thu nhập lên đến 15.000.000 VND
BHXH, BHYT, Thưởng theo quy định.
Được đào tạo quy trình chăm sóc khách hàng và quy trình vận hành khóa học tại DOL.
Roadmap thăng tiến lên Trưởng nhóm Chăm sóc học viên -> Quản lý -> Phó giám đốc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH

CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 458/14 Đường 3 Tháng 2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

