Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH
- Hồ Chí Minh:
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Đảm bảo cơ sở vật chất, sắp xếp phòng học gọn gàng, ngăn nắp, phù hợp với tiêu chuẩn của trung tâm. Chuẩn bị giáo trình, in ấn tài liệu cho giáo viên cho từng buổi học.
Chăm sóc học viên và phụ huynh trong quá trình học.
Hỗ trợ học viên trong quá trình học tập tại DOL: kiểm tra đầu vào, thông báo lịch học, xếp lớp học bù, nhận review/feedback từ học viên, báo cáo tình hình học tập của học viên cho phụ huynh và các công tác khác… để đảm bảo lớp học được vận hành suôn sẻ và hiệu quả.
Là cầu nối giữa trung tâm, giáo viên và học viên trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh.
HCM: Làm việc xoay ca (8h30-18h30, 12h-22h), 6 ngày/tuần (off 1 ngày bất kỳ, trừ thứ 7).
Làm việc tại cơ sở được phân công, sẽ được cân đối gần khu vực sinh sống.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giải quyết công việc được giao nhanh lẹ, chính xác.
Có tâm với học viên và trách nhiệm với công việc.
Sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp.
Kiên nhẫn, trung thực, kỷ luật, vui vẻ hoà đồng.
Có kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, ghi chú, và tư duy logic.
Có kỹ năng làm việc nhóm và tư duy hướng đến giải pháp.
Tại CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH, BHYT, Thưởng theo quy định.
Được đào tạo quy trình chăm sóc khách hàng và quy trình vận hành khóa học tại DOL.
Roadmap thăng tiến lên Trưởng nhóm Chăm sóc học viên -> Quản lý -> Phó giám đốc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
