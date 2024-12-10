Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH DCT PARTNERS VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH DCT PARTNERS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
CÔNG TY TNHH DCT PARTNERS VIỆT NAM

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 115, đường DT743C Khu phố Thống nhất 1, Phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Tiếp nhận, xử lý yêu cầu/thắc mắc của khách hàng liên quan sản phẩm trên Fanpage, Hotline
Tham gia xây dựng và quản lý kênh thông tin nhằm giúp khách hàng có được nội dung cần nhanh chóng và chính xác (thông tin dự án, tiến độ, giá...)
Tiếp cận và quản lý khiếu nại, các vấn đề cần giải quyết của khách hàng và cung cấp thông tin tới các bộ phận liên quan xử lý
Theo dõi, cập nhật các chính sách về sản phẩm/dịch vụ của Doanh nghiệp chủ động liên hệ với khách hàng các dịp lê, quà tặng, thông báo ưu đãi trong các dịp đặc biệt và gửi khách hàng
Quảng bá các chương trình khuyến mãi, gói dịch vụ ưu đãi tới khách hàng
Tư vấn và tìm kiếm cơ hội bán thêm sản phẩm
Thu nhập, nhập liệu đầy đủ và chính xác thông tin liên quan đến khách hàng vào hệ thống, đồng thời phản hồi thông tin cho Lãnh đạo phòng đóng góp ý kiến nếu có nhằm cải tiến sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ
Thực hiện khảo sát, cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ, sản phẩm, ghi nhận phản hồi để cải thiện sản phẩm, dịch vụ
Tìm hiểu cập nhật các hướng dẫn, văn bản liên quan đến tác nghiệp tại Phòng theo phân công
Phụ trách công tác lễ tân và quản lý nhà mẫu, nhà điều hành
Thực hiện lưu hồ sơ và dữ liệu phát sinh tại Bộ phận.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình
Giao tiếp tốt
Khả năng ứng xử tốt

Tại CÔNG TY TNHH DCT PARTNERS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hàng tháng , lương tháng 13
Phụ cấp tiền thưởng các ngày lễ tết
Phụ cấp hiệu suất công việc

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DCT PARTNERS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH DCT PARTNERS VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 115, đường DT743C Khu phố Thống nhất 1, Phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

