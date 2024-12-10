Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH DCT PARTNERS VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 11 Triệu

Tiếp nhận, xử lý yêu cầu/thắc mắc của khách hàng liên quan sản phẩm trên Fanpage, Hotline

Tham gia xây dựng và quản lý kênh thông tin nhằm giúp khách hàng có được nội dung cần nhanh chóng và chính xác (thông tin dự án, tiến độ, giá...)

Tiếp cận và quản lý khiếu nại, các vấn đề cần giải quyết của khách hàng và cung cấp thông tin tới các bộ phận liên quan xử lý

Theo dõi, cập nhật các chính sách về sản phẩm/dịch vụ của Doanh nghiệp chủ động liên hệ với khách hàng các dịp lê, quà tặng, thông báo ưu đãi trong các dịp đặc biệt và gửi khách hàng

Quảng bá các chương trình khuyến mãi, gói dịch vụ ưu đãi tới khách hàng

Tư vấn và tìm kiếm cơ hội bán thêm sản phẩm

Thu nhập, nhập liệu đầy đủ và chính xác thông tin liên quan đến khách hàng vào hệ thống, đồng thời phản hồi thông tin cho Lãnh đạo phòng đóng góp ý kiến nếu có nhằm cải tiến sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ

Thực hiện khảo sát, cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ, sản phẩm, ghi nhận phản hồi để cải thiện sản phẩm, dịch vụ

Tìm hiểu cập nhật các hướng dẫn, văn bản liên quan đến tác nghiệp tại Phòng theo phân công

Phụ trách công tác lễ tân và quản lý nhà mẫu, nhà điều hành

Thực hiện lưu hồ sơ và dữ liệu phát sinh tại Bộ phận.