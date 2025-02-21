Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CP KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CP KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WIN
Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Win Tower, số 37/4 Đường C1, Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Từ 7 Triệu
Chăm sóc khách hàng đang sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Công ty
Kết nối khách hàng tiềm năng, duy trì mối quan hệ KH
Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ
Tham gia các hoạt động marketing, sự kiện để quảng bá sản phẩm, dịch vụ của Công ty
Báo cáo kết quả công việc theo định kỳ cho quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, thái độ niềm nở
Thành thạo vi tính văn phòng
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, bán hàng, tư vấn...
Tại CÔNG TY CP KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WIN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7.000.000đ + % doanh số + thưởng quý
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định
Được đào tạo về sản phẩm và các kỹ năng mềm khác
Được cung cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ
Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn như Trưởng nhóm, Giám sát
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động theo kiểu team work
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm, các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Thưởng các dịp lễ tết, tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WIN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
