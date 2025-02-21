Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CP KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Win Tower, số 37/4 Đường C1, Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Chăm sóc khách hàng đang sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Công ty

Kết nối khách hàng tiềm năng, duy trì mối quan hệ KH

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ

Tham gia các hoạt động marketing, sự kiện để quảng bá sản phẩm, dịch vụ của Công ty

Báo cáo kết quả công việc theo định kỳ cho quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, thái độ niềm nở

Thành thạo vi tính văn phòng

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, bán hàng, tư vấn...

Tại CÔNG TY CP KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WIN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7.000.000đ + % doanh số + thưởng quý

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định

Được đào tạo về sản phẩm và các kỹ năng mềm khác

Được cung cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ

Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn như Trưởng nhóm, Giám sát

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động theo kiểu team work

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm, các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Thưởng các dịp lễ tết, tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin