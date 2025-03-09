Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LUCKY GROUP - LUX BEAUTY CENTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

1.Tiếp nhận thông tin khách hàng:

- Tiếp nhận và giải đáp thông tin, hỗ trợ xử lý các yêu cầu của khách hàng qua Tổng đài và qua đơn hàng trên website

- Chuyển các yêu cầu của khách hàng ngoài khả năng xử lý cho bộ phận quản lý giải quyết, theo dõi kết quả đến khi hoàn tất và phản hồi cho khách hàng;

- Đảm bảo các yêu cầu của khách hàng được thực hiện và phản hồi nhanh chóng, chính xác, mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

2.Phản hồi/ ghi nhận thông tin khách hàng:

- Lắng nghe những chia sẻ, phản ánh từ khách hàng để hỗ trợ khách hàng một cách nhanh chóng;

- Phản hồi khách hàng qua các kênh: facebook, zalo, và các kênh bán hàng online.

3.Khác:

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của ban quản lý.