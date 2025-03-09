Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LUCKY GROUP - LUX BEAUTY CENTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LUCKY GROUP - LUX BEAUTY CENTER
Ngày đăng tuyển: 09/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/04/2025
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LUCKY GROUP - LUX BEAUTY CENTER

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 33C1 Tú Xương, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

1.Tiếp nhận thông tin khách hàng:
- Tiếp nhận và giải đáp thông tin, hỗ trợ xử lý các yêu cầu của khách hàng qua Tổng đài và qua đơn hàng trên website
- Chuyển các yêu cầu của khách hàng ngoài khả năng xử lý cho bộ phận quản lý giải quyết, theo dõi kết quả đến khi hoàn tất và phản hồi cho khách hàng;
- Đảm bảo các yêu cầu của khách hàng được thực hiện và phản hồi nhanh chóng, chính xác, mang lại sự hài lòng cho khách hàng.
2.Phản hồi/ ghi nhận thông tin khách hàng:
- Lắng nghe những chia sẻ, phản ánh từ khách hàng để hỗ trợ khách hàng một cách nhanh chóng;
- Phản hồi khách hàng qua các kênh: facebook, zalo, và các kênh bán hàng online.
3.Khác:
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của ban quản lý.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng máy tính thành thạo.
- Tiếng anh giao tiếp.
- Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo).

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LUCKY GROUP - LUX BEAUTY CENTER Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LUCKY GROUP - LUX BEAUTY CENTER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LUCKY GROUP - LUX BEAUTY CENTER

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LUCKY GROUP - LUX BEAUTY CENTER

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 33C1 Tú Xương, Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

