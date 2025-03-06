Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TRUE SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 18A Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Đặt lịch hẹn khách hàng (70%)

• Gọi điện & tư vấn, giải đáp, hướng dẫn, đặt lịch hẹn cho khách hàng tới phòng khám

• Xin feedback hoặc số điện thoại khách hàng nhập lên hệ thống để chăm sóc và tư vấn chuyên sâu.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan khác trong quá trình tư vấn cho khách hàng.

• Thực hiện công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp Quản lý.



Chăm sóc khách hàng (30%)

• Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện có, đảm bảo khách hàng quay lại sử dụng dịch vụ.

• Chủ động tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng mới thông qua các kênh hỗ trợ hoặc cá nhân.

• Theo dõi, nhắc nhở lịch hẹn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình điều trị.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giọng nói dễ nghe;

- Khả năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng tốt;

- Khả năng chốt sales

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm telesales, CSKH hoặc từng làm tư vấn tại hệ thống thẩm mỹ viện/nha khoa/thời trang/bán lẻ/tài chính/bảo hiểm/.......

- Khả năng làm việc nhóm, nhiệt tình, chăm chỉ, chịu được áp lực cao

- Chăm chỉ, kiên trì, tận tâm và đặt giá trị dịch vụ khách hàng lên hàng đầu.

- Có kinh nghiệm làm việc hỗ trợ tư vấn online

- Ngoại hình chỉn chu, phong thái chuyên nghiệp, nghiêm túc đầu tư cho công việc

Tại CÔNG TY TNHH TRUE SMILE Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUE SMILE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin