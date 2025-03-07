Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỨC PHÚ SÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Gia Phú, Quận 6, Quận 6

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Gọi điện thoại tư vấn dịch vụ sản phẩm của công ty

Chăm sóc và giải đáp xử lý các vấn đề của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Giải quyết các vấn đề của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Các công việc khác nếu có

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học

Có giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt, khả năng diễn đạt lưu loát.

Khả năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống tốt.

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel)

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỨC PHÚ SÂM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng tết, thưởng hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỨC PHÚ SÂM

