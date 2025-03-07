Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỨC PHÚ SÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỨC PHÚ SÂM
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Gia Phú, Quận 6, Quận 6
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Gọi điện thoại tư vấn dịch vụ sản phẩm của công ty
Chăm sóc và giải đáp xử lý các vấn đề của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Giải quyết các vấn đề của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Các công việc khác nếu có
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học
Có giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt, khả năng diễn đạt lưu loát.
Khả năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống tốt.
Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel)
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỨC PHÚ SÂM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Thưởng tết, thưởng hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỨC PHÚ SÂM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
