Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 1, Tòa nhà Park View Residence, số 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Phụ trách các hoạt động chăm sóc và đảm bảo dịch vụ khách hàng.

Thực hiện chăm sóc khách hàng định kỳ, cập nhật về tình hình học tập và tiến độ lớp học của học sinh; tổ chức họp phụ huynh theo quy trình đối với các học sinh được phân công.

Tiếp nhận, xử lý các yêu cầu/ khiếu nại của khách hàng từ các kênh email, hotline, chat OA... phối hợp các bộ phận xử lý, đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng.

Sắp xếp lịch học, xử lý bảo lưu, chuyển lớp, đổi lớp…

Quản lý và hỗ trợ Phụ huynh/Học sinh đang học sử dụng hệ thống tài khoản quản lý học tập (tài khoản Teky School/LMS).

Quản lý thông tin khách hàng đúng quy trình và cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu. (Odoo CRM)

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị, kinh doanh, sư phạm,.…. hoặc các ngành nghề liên quan

Giọng nói chuẩn. Giao tiếp linh hoạt, tạo dựng được niềm tin với khách hàng.

Yêu thích môi trường giáo dục, tiếp xúc và trao đổi với Học viên, Phụ huynh.

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương.

Có Kỹ năng thuyết phục và xử lý từ chối

Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm tư vấn, chăm sóc khách hàng tại các trung tâm Tiếng Anh, Tin học… thuộc lĩnh vực giáo dục là 1 lợi thế.

Có laptop cá nhân. Không ngại làm cuối tuần

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8.000.000 đ - 12,000,000 đ/tháng, có thỏa thuận theo năng lực. Hoa hồng tái tục, thu nhập trung bình 15 triệu/tháng

8.000.000 đ - 12,000,000 đ/tháng,

Thử việc 02 tháng, hưởng 85 % lương chính thức.

Được làm việc cùng đội ngũ số 1 Việt Nam trong mảng STEAM cho khối mầm non và sau đó là K12: nhâ

n sự tại TEKY là những người đang tạo và dẫn dắt xu hướng STEAM cho K12 ở Việt Nam

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo chế độ của Nhà nước.

Được làm việc trong môi trường Giáo dục năng động, chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại.

Thường xuyên tham gia các buổi đào tạo kĩ năng chuyên môn và kiến thức sản phẩm hàng tháng

Được rèn luyện kỹ năng đánh giá Target và Insight khách hàng.

Được trang bị công nghệ hiện đại: hệ thống quản trị khách hàng “hỏi là có thông tin”, được huấn luyện kỹ lưỡng, liên tục.

Lương tháng thứ 13, thưởng tháng, thưởng quý.

Team building theo Quý, chế độ du lịch, nghỉ mát 1 lần/năm

Con CBNV được học miễn phí các khóa học công nghệ tại học viện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin