Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Xử lý các khiếu nại, giải quyết các vấn đề của khách hàng và phản hồi nhanh chóng, chính xác.

Báo cáo các vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến khách hàng lên Trưởng nhóm và ban quản lý khi cần thiết.

Cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ, hậu mãi cho khách hàng.

Cung cấp dịch vụ tối ưu cho tất cả khách hàng và giải quyết khiếu nại một cách hiệu quả, nhằm tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp.

Đảm bảo theo dõi khiếu nại và kịp thời phản hồi đến khách hàng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên hoặc các chuyên ngành tương đương là một lợi thế.

Sử dụng thành thạo tiếng Anh (nói, nghe, viết và đọc) – làm việc 100% bằng tiếng Anh.

Kiến thức về Internet, Microsoft Office bao gồm email, MS Excel và MS Word.

Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng là 1 lợi thế, chịu được áp lực công việc.

Không bị nợ xấu CIC

Tại CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình: 10.000.000 - 12.000.000đ/tháng. Trong đó:

Lương cơ bản: 8.000.000đ/tháng.

Phụ cấp cơm: 500.000đ/tháng.

Phụ cấp lương cơ bản kênh thoại: 1.000.000đ/tháng (áp dụng khi hỗ trợ kênh voice).

Thưởng KPI tháng

Phúc lợi khác:

Được tham gia BHXH, BHYT đầy đủ.

Được tham gia gói bảo hiểm tai nạn 24/7.

14 ngày phép 1 năm.

Được tham gia các khóa training về kỹ năng, nghiệp vụ.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

Môi trường làm việc quốc tế, hiện đại, chuyên nghiệp.

Lưu ý: Ứng viên sẽ làm việc và ký hợp đồng trực tiếp với một trong những công ty BPO hàng đầu tại Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM

