Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Kiến trúc - xây dựng - Đào tạo Cát Mộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Kiến trúc - xây dựng - Đào tạo Cát Mộc
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Gặp gỡ, trao đổi, gửi báo giá với khách hàng;
- Theo dõi tiến độ các dự án thiết kế;
- Thông tin và liên hệ cho dự án từ hiện trạng, vật liệu...;
- Thu thập thông tin phản hồi từ khách hàng và xử lý;
- Lập báo cáo tuần về kết quả công việc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có trách nhiệm trong công việc;
- Có chuyên môn về kiến trúc – xây dựng là 1 lợi thế.
- Có chuyên môn về kiến trúc – xây dựng là 1 lợi thế.
Tại Công ty TNHH Kiến trúc - xây dựng - Đào tạo Cát Mộc Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ ăn sáng và cafe tại công ty;
- Hưởng mức lương phù hợp với năng lực và kinh nghiệm, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn;
- Được làm hết mình, chơi hết sức trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, khuyến khích phát triển năng lực cá nhân;
- Có nhiều cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng;
- Được tham gia Team building cùng những đồng nghiệp đầy nhiệt huyết, hòa đồng, vui vẻ;
- Thưởng lễ, tết, đi du lịch hằng năm với công ty;
- Chế độ bảo hiểm và nghỉ lễ tết theo luật quy định.
- Hưởng mức lương phù hợp với năng lực và kinh nghiệm, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn;
- Được làm hết mình, chơi hết sức trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, khuyến khích phát triển năng lực cá nhân;
- Có nhiều cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng;
- Được tham gia Team building cùng những đồng nghiệp đầy nhiệt huyết, hòa đồng, vui vẻ;
- Thưởng lễ, tết, đi du lịch hằng năm với công ty;
- Chế độ bảo hiểm và nghỉ lễ tết theo luật quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kiến trúc - xây dựng - Đào tạo Cát Mộc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
