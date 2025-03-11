Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 345 Phạm Văn Bạch Phường 15, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu tư vấn theo các kênh: call, fb, zalo, email... của khách hàng liên quan đến sản phẩm dịch vụ đang được triển khai tại ngân hàng số Vikki - trực thuộc HDBank

- Tiếp nhận các cuộc gọi, email, tin nhắn... từ khách hàng về các vấn đề liên quan đến quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ hoặc chất lượng dịch vụ tại Vikki

- Tiếp tiếp nhận và xử lý các thông tin thắc mắc, khiếu nại, góp ý,.. của khách hàng qua các kênh triển khai tại Vikki

-Tiếp nhận và ghi nhận đầy đủ các yêu cầu khách hàng chuyển bộ phận xử lý/hệ thống xử lý đầy đủ thông tin theo quy định.

-Phối hợp Đơn vị Kinh doanh/Đơn vị liên quan khi cần thiết nhằm phản hồi cụ thể đến Khách hàng.

-Ghi nhận các góp ý của khách hàng để tổng hợp các ý kiến cải tiến chất lượng dịch vụ, sản phẩm dịch vụ tại Vikki

-Thực hiện các công việc khác phù hợp theo định chức danh tại từng thời kỳ

-Có thể làm xoay ca 24/7

-Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng.

- Được cung cấp thiết bị khi làm việc;

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động;

- Ký HĐLĐ sau thử việc, tham gia BHXH đầy đủ;

- Ngày nghỉ lễ, phép hằng năm ;

- Thưởng lương Tháng 13, Lễ/Tết, Teambuilding hằng năm

