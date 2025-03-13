Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
- Hồ Chí Minh: 54B Nguyễn Văn Trỗi, P.15, Q.Phú Nhuận, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
CSKH sau bán (sau sử dụng dịch vụ).
Tiếp nhận và xử lí thông tin khách hàng tư vấn và giải đáp những thắc mắc của khách hàng
Giải quyết khiếu nại của khách hàng theo quy trình.
Phân loại các yêu cầu, khiếu nại, thắc mắc để xử lý theo quy trình phù hợp.
Phối hợp với các bộ phận liên quan: Đảm bảo mọi vấn đề được xử lý triệt để mang đến sự hài lòng tối đa cho khách hàng.
Nâng cao trải nghiệm khách hàng: Đem lại cảm giác yên tâm, tin tưởng thông qua sự hỗ trợ tận tình và chuyên nghiệp.
Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lí.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng
Chất giọng tốt, biết lắng nghe và có kỹ năng xử lí tình huống tốt
Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm CSKH/ Telesale (Ưu tiên trong ngành thẩm mỹ)
Chăm chỉ, cẩn trọng và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia chế độ BHXH, lương tháng 13, thưởng lễ, Tết, tiệc sinh nhật, các chuyến du lịch, team building
Môi trường làm việc năng động, công bằng, tập thể đoàn kết
Được đào tạo chuyên môn và kỹ năng trước khi bắt đầu làm việc
Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến lên các vị trí quản lý
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
