Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 54B Nguyễn Văn Trỗi, P.15, Q.Phú Nhuận, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

CSKH sau bán (sau sử dụng dịch vụ).

CSKH sau bán (sau sử dụng dịch vụ).

Tiếp nhận và xử lí thông tin khách hàng tư vấn và giải đáp những thắc mắc của khách hàng

Giải quyết khiếu nại của khách hàng theo quy trình.

Phân loại các yêu cầu, khiếu nại, thắc mắc để xử lý theo quy trình phù hợp.

Phối hợp với các bộ phận liên quan: Đảm bảo mọi vấn đề được xử lý triệt để mang đến sự hài lòng tối đa cho khách hàng.

Nâng cao trải nghiệm khách hàng: Đem lại cảm giác yên tâm, tin tưởng thông qua sự hỗ trợ tận tình và chuyên nghiệp.

Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lí.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp THPT trở lên, ưu tiên nữ trên 22t

Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng

Chất giọng tốt, biết lắng nghe và có kỹ năng xử lí tình huống tốt

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm CSKH/ Telesale (Ưu tiên trong ngành thẩm mỹ)

Chăm chỉ, cẩn trọng và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 7 triệu + phụ cấp 1 triệu + KPI

Tham gia chế độ BHXH, lương tháng 13, thưởng lễ, Tết, tiệc sinh nhật, các chuyến du lịch, team building

Môi trường làm việc năng động, công bằng, tập thể đoàn kết

Được đào tạo chuyên môn và kỹ năng trước khi bắt đầu làm việc

Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến lên các vị trí quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON

