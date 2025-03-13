Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH TÂY (BITEX) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 16 Trịnh Hoài Đức, Phường 13, Quận 5, Quận 5

Chăm sóc đối tượng khách hàng thuộc các kênh kinh doanh (MT, GT, DATH VÀ B2B…).

Xây dựng mối quan hệ, tương tác thường xuyên với khách hàng để nắm rõ hơn về thông tin nhu cầu và thị trường.

Tiếp nhận khiếu nại của khách hàng phân phối và khách hàng người tiêu dùng, phối hợp với các phòng ban giải quyết , đảm bảo ổn định hoạt động và thị trường.

Triển khai các chương trình tặng quà cho các khách hàng khách hàng VIP, khách hàng thường xuyên của công ty tạo dựng mối quan hệ hữu nghị và gắn kết tốt đẹp.

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm, tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Thành thạo kỹ năng vi tính văn phòng

Có kỹ năng đàm phán, giải quyết vấn đề và xử lý khiếu nại tốt, khả năng thấu hiểu khách hàng, nắm rõ kiến thức sản phẩm. Kỹ năng phân tích đối thủ cạnh tranh, dự báo và nghiên cứu cải tiến quy trình, dịch vụ.

Năng động, linh hoạt, khéo léo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH TÂY (BITEX) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Theo giờ hành chánh từ thứ 2 đến thứ 7 (thứ 7 hai tuần giữa tháng được nghỉ).

Phụ cấp cơm trưa: 30,000 đồng/ngày.

Ký HĐLĐ và tham gia đầy đủ các chế độ của luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, lễ tết…)

Thưởng các ngày Lễ trong năm, nghỉ mát, khám sức khỏe, quà tết, trung thu, sinh nhật, mua hàng nội bộ giá ưu đãi…..

