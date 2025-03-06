Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH HQSOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH HQSOFT
Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 72/24 Phan Đăng Lưu, P5, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 4 - 6 Triệu
- Tiếp nhận cuôc gọi khách hàng, hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm
- Ghi nhận lỗi từ người dùng và gửi team kỹ thuật xử lý
- Ghi nhận các phản hồi, yêu cầu khách hàng
- Báo cáo tình hình hỗ trợ khách hàng hàng ngày
Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH HQSOFT Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương theo giờ: 35.000 vnđ/giờ
- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc dự án.
- Cơ hội huấn luyện, đào tạo chuyên môn nâng cao nghiệp vụ và kỹ thuật.
- Đồng nghiệp, môi trường làm việc hiện đại, năng động, thân thiện và cởi mở.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH HQSOFT
