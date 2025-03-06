Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH HQSOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 72/24 Phan Đăng Lưu, P5, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

- Tiếp nhận cuôc gọi khách hàng, hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm

- Ghi nhận lỗi từ người dùng và gửi team kỹ thuật xử lý

- Ghi nhận các phản hồi, yêu cầu khách hàng

- Báo cáo tình hình hỗ trợ khách hàng hàng ngày

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH HQSOFT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương theo giờ: 35.000 vnđ/giờ

- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc dự án.

- Cơ hội huấn luyện, đào tạo chuyên môn nâng cao nghiệp vụ và kỹ thuật.

- Đồng nghiệp, môi trường làm việc hiện đại, năng động, thân thiện và cởi mở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH HQSOFT

