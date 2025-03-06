Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH HQSOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 6 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH HQSOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 6 Triệu

Công ty TNHH HQSOFT
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
Công ty TNHH HQSOFT

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH HQSOFT

Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 72/24 Phan Đăng Lưu, P5, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

- Tiếp nhận cuôc gọi khách hàng, hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm
- Ghi nhận lỗi từ người dùng và gửi team kỹ thuật xử lý
- Ghi nhận các phản hồi, yêu cầu khách hàng
- Báo cáo tình hình hỗ trợ khách hàng hàng ngày

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH HQSOFT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương theo giờ: 35.000 vnđ/giờ
- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc dự án.
- Cơ hội huấn luyện, đào tạo chuyên môn nâng cao nghiệp vụ và kỹ thuật.
- Đồng nghiệp, môi trường làm việc hiện đại, năng động, thân thiện và cởi mở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH HQSOFT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH HQSOFT

Công ty TNHH HQSOFT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 72/24 Phan Đăng Lưu, P.5, Q. Phú Nhuận, TP HCM

