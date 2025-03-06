Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 9 Triệu

Mức lương 9 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 345 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 9 Triệu

-Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu tư vấn theo các kênh: call, fb, zalo, email…

- Tiếp nhận các cuộc gọi, email, tin nhắn… từ khách hàng về các vấn đề liên quan đến sản phẩm/dịch vụ của Vietjet Air

- Cung cấp thông tin chi tiết, chính xác về sản phẩm, dịch vụ, các chương trình khuyến mãi

- Lên kế hoạch theo dõi khách hàng, chăm sóc, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của công ty.

- Có khả năng giao tiếp tốt với Khách hàng bằng Tiếng Anh/ Tiếng Việt ( Tiếng Anh giao tiếp, không yêu cầu bằng cấp ).

- Có kinh nghiệm chăm sóc Khách hàng, hoặc có tinh thần học hỏi để đào tạo.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và làm việc với áp lực cao.

- Thời gian làm việc: xoay ca 24/7

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : 8.500.000 -9.000.000

- Được cung cấp thiết bị khi làm việc;

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động;

- Ký HĐLĐ sau thử việc, tham gia BHXH đầy đủ;

- Ngày nghỉ lễ, phép hằng năm ;

- Thưởng lương Tháng 13, Lễ/Tết, Teambuilding hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE

