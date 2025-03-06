Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE
Mức lương
9 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 345 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 9 Triệu
-Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu tư vấn theo các kênh: call, fb, zalo, email…
- Tiếp nhận các cuộc gọi, email, tin nhắn… từ khách hàng về các vấn đề liên quan đến sản phẩm/dịch vụ của Vietjet Air
- Cung cấp thông tin chi tiết, chính xác về sản phẩm, dịch vụ, các chương trình khuyến mãi
- Lên kế hoạch theo dõi khách hàng, chăm sóc, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Với Mức Lương 9 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có khả năng giao tiếp tốt với Khách hàng bằng Tiếng Anh/ Tiếng Việt ( Tiếng Anh giao tiếp, không yêu cầu bằng cấp ).
- Có kinh nghiệm chăm sóc Khách hàng, hoặc có tinh thần học hỏi để đào tạo.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và làm việc với áp lực cao.
- Thời gian làm việc: xoay ca 24/7
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập : 8.500.000 -9.000.000
- Được cung cấp thiết bị khi làm việc;
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động;
- Ký HĐLĐ sau thử việc, tham gia BHXH đầy đủ;
- Ngày nghỉ lễ, phép hằng năm ;
- Thưởng lương Tháng 13, Lễ/Tết, Teambuilding hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE
